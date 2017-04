Viktig grep for nye lærere i Nord-Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar grep for å løse rekrutteringskrisen til læreryrket i nord. Det er på høy tid.

Landsdelen som helhet vil om ti år mangle 4.000 kvalifiserte lærere, og i Norge totalt trenger vi over 35.000 nye lærere. Behovet er ekstra stort i barneskolen, og altså i Nord-Norge. Regjeringen, Venstre og KrF vil nå friste de som utdanner seg til å bli lærere for de yngste elevene, og de som tar lærerjobb i Nord-Norge, med en feit gulrot.

Starter du på lærerutdanning til høsten, kan du få slettet inntil halvparten av studielånet. Mest får du hvis du tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn og jobber i Nord-Norge etter studiene, heter det i erklæringen fra kunnskapsministeren.

Han vil også ettergi studielån til studenter som fullfører femårig lærerutdanning. Studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid vil få om lag 50.000 kroner. De som tar lærerutdanning for trinn 1. til 7. vil få om lag 55.000 kroner i tillegg. Lærere som tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark vil få ettergitt over 50.000 kroner i tillegg til dette igjen.

En nyutdannet lærer som tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark kan dermed få slettet over 160.000 kroner, noe som utgjør om lag halve studielånet. Ved å ta den nye, femårige lærerutdanningen får du garantert jobb etter studiene, og en startlønn på 480 000 kroner eller mer i året. Det monner!

Samtidig er det kritikkverdig at regjeringen har strammet skruen for hardt og innført minimumskravet om fire i matematikk for å kunne komme inn på lærerutdanning. Det kan stenge døra for mange lærerspirer. I stedet for en lærer med femårig lærerutdanning, men kun en treer i matte fra videregående, kan vi risikere å bli stående igjen med ufaglærte lærere som ikke har bestått videregående skole.

Mattekravet ble på nytt behandlet i Stortinget for noen uker tilbake. Dessverre stemte også Ap for å beholde firerkravet i matematikk, noe som åpenbart gjør det enda vanskeligere å avvikle rekrutteringskrisen.