Sponset Tesla

Er det noen rimelighet i at skattebetalere flest skal sponse dem som har råd til en Tesla i millionklassen?

Ting har lett for å bli satt på spissen når elbiler og det norske bilavgiftssystemet diskuteres. Det gjelder ikke bare diskusjoner i kommentarfeltene på nettet, men også mellom to tidligere og mulig fremtidige regjeringspartnere.

Sp-nestleder Ola Borten Moe og SVs Heikki Holmås barket sammen i NRKs Politisk kvarter tidligere i uka. Dropp subsidieringen av de dyreste elbilene, lyder Sps oppskrift i forslaget til nytt partiprogram, som skal behandles på landsmøtet som nå pågår. Borten Moe har ledet programarbeidet, og det er noe kjent ved den stadig gjentatte begrunnelsen for elbilforslaget.

Dette er nemlig å «gi store lettelser til dem har mest fra før». Det får holde med å subsidiere de biltypene folk flest har råd til. Vil noen ha luksus, får de bekoste den selv. Den typiske Tesla-eier tjener 1,1 millioner og bor i Asker eller Bærum.

Retorikken overbeviser imidlertid ikke hans gamle kollega i Stoltenberg-regjeringen. Holmås påpeker at halvparten av norske bilkjøpere velger en SUV, at Tesla her er eneste eldrevne konkurrent.

Følgelig må enten avgiftslettelsen opprettholdes eller bensin- og dieseldrevne SUV-er bli dyrere hvis vi skal nå målene for en fornybarbasert bilpark – som et bidrag til klimamålet.

Krangelen mellom SV og Sp om hva som er en mest distriktsfiendtlig avgiftspolitikk, har sin underholdningsverdi. Interessant er også SVs forståelse for at de velstående nødvendigvis må få størst lettelser, i en – nær sagt – dynamisk elbilpolitikk.

For elbilkjøpere og -eiere knytter det seg trolig størst spenning til hva en eventuell ny rødgrønn regjering vil ende opp med av bilavgifter.

Elbilkjøpere bør nok heller avvente Aps landsmøte senere i vår. Bilavgiftene må vurderes i takt med utviklingen, med rimelig krav til både forutsigbarhet og oppslutning blant folk flest, noe netthetsen mot elbileiere gir en påminnelse om.

Man får også sette sin lit til en raskere utvikling av mindre biltyper med lengre rekkevidde. SV har imidlertid et poeng i at elbilen må være konkurransedyktig i alle prisklasser for å bli den nye folkebilen. Det krever klimapolitikken.