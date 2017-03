Nytt rådhus helt nødvendig

Igjen løftes diskusjonen om nytt rådhus i Harstad opp i dagen. Det er ikke første gang, men det bør være siste. Nå bør diskusjonen føre til at vedtak fattes. Både ansatte og besøkende fortjener bedre enn et gammelt sykehus fra først på 1900-tallet og en gammel brannstasjon bygd i 1951.

Vi kan forstå at våre politikere vegrer seg for å rette søkelyset mot et tema som langt fra er noen valgvinner. Derfor all honnør til Høyres Marie Modal som i et leserinnlegg i denne avis tar til orde for at utfordringen må løses med bred tverrpolitisk enighet. Modal er klar på at vi behøver nytt rådhus, og foreslår at det kan gjøres enten i form av betydelig oppgradering av dagens bygninger, eller i form av nybygg. Hun peker på at særlig det gamle sykehuset, som i dag huser Rådhus 1 b, er langt unna å tilfredsstille dagens krav til standard. Det gir vi henne medhold i.

Vi hører dem allerede, Facebook-ropene fra jammerdalen. De som ikke unner andre det samme som de mener at de selv fortjener. Klare til å hamre løs på politikere og byråkrater som bare tenker på seg selv.

Ja, disse menneskene kan kanskje skremme noen fra å komme med forslag som ikke er populære, men som likevel er nødvendige å diskutere. Nytt rådhus er et slikt forslag.

Eie eller leie? Her må det regnes. Fordelen med å leie, er at man slipper store summer til investering i en kommune der gjelda nærmer seg 3 milliarder. Statoil valgte den løsningen i sitt nye bygg i Seljestadfjæra. Og i byens mest befolkede bydel står det gamle bygget til Statoil og venter på nye leietakere/kjøpere. Kanskje kan det gjøre nytten som rådhus?

Dette er uansett noe de ansatte må få være med å bestemme gjennom en god og grundig prosess. Modal har startet. Nå bør et enstemmig kommunestyre gi grønt lys slik at rådmannen kan gi gass.