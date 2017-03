Alarm og likestilling

Så lenge kvinner og barn lever på flukt fra vold kan vi ikke kalle oss et likestilt samfunn, fremholder barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). I VG, på årets kvinnedag, skildret hun et møte med to kvinner som gjennom henholdsvis 14 og 16 år har måttet leve på hemmelige adresser stadig nye steder og med lite bevegelsesfrihet. Vi kan ikke forestille oss hvordan de har det, de som plutselig må rømme med barna og som lever i vedvarende frykt for å møte ekspartneren, konstaterer hun. Statsråden betegner familievold som samfunnets største utfordring når det gjelder likestilling.

Dette burde tilsi en atskillig større likestilling når det gjelder beskyttelsestiltak. Per i dag går 1.246 voldsofre rundt med voldsalarm, klar til å trykke på utløseren dersom den voldelige eksen skulle dukke opp. Et alternativ er å utstyre gjerningspersonen med en fotlenke, som sender et varsel til politiet dersom han skulle bevege seg inn i et område han er pålagt å holde seg unna. Antallet voldsdømte med en slik lenke er fem. Dette misforholdet reiser noen spørsmål om hvorfor overgripere så åpenbart kommer bedre ut enn ofrene når det gjelder rettssikkerhet og å ta belastningene.

Bare ni ganger totalt har norske domstoler gjort bruk av den hjemmelen man fikk for fire år siden, til å pålegge bruk av slike fotlenker. Fra Riksadvokatens side sier man seg lite fornøyd med tallene, og også Stortinget har gitt klare signaler om at hensikten med hjemmelen var at den skulle brukes. Rett nok kreves det en del foranstaltninger for å kunne gjennomføre såkalt omvendt voldsalarm, men den ekstrajobben får man bare ta. Her må påtalemyndigheten være seg sitt ansvar bevisst.

Horne har forventninger til regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep, en plan med 88 tiltak og som involverer seks departementer. At innsatsen mot disse problemene må legges bredt opp, er hevet over tvil. Men som ett viktig bidrag bør hennes statsråds- og partikollega, justisminister Per-Willy Amundsen sørge for mer trykk bak bruken av omvendt voldsalarm. Og som en illustrasjon: I Dagsavisen forleden ble det påpekt at straffedømtes rettigheter er samlet i den 300 siders ”Fangehåndboka”. Noe lignende for voldsofre finnes ikke.