Går Sp i næringen

Høyre har omsider skjønt at den egentlige utfordreren i valgkampen er Senterpartiet. Siste ukes utspill tyder på at de for alvor vil gå dem i næringen. Senterpartiet har kommet som ei kule på meningsmålingene, mye takket være motstanden mot ulv og kommunesammenslåing. Mottrekket fra Høyre har ikke latt vente på seg.

Først var det Laila Davidsen fra Finnmark som toppa ulvedøden med foreslå å at alle rovdyr måtte avlives. Torsdag la de inn enda en aksje, ved at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner foreslo flytting av 630 statlige arbeidsplasser fra Oslo og ut i distriktene. Sanner har besittet regjeringens uriaspost, hvor oppgaven har vært å samle Norge til en hel del færre riker. Et tilsynelatende opplagt skritt å ta for grisgrendte kommuner med kompetanseutfordringer. Det eneste problemet er at det norske folk ikke vil.

Sanner-forslaget må sees på som en «tilbakebetaling» for at Venstre sikret flertall for kommunalministeren i en viktig sak. Da Sanner prøvde å få et nytt inntektssystem for kommunene gjennom i Stortinget, valgte KrF å trekke seg fra forhandlingene. Dette gjorde regjeringspartiene totalt avhengige av å få med Venstre for å sikre flertall. Motkravet var konkrete løfter om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Selv om løftet nå innfris, kommer det ganske så beleilig, med tanke på ikke å gi Senterpartiet monopol på distriktsvennlige utspill. I tillegg vurderes også andre oppgaver og virksomheter flyttet ut av Oslo i løpet av 2017. Til sammen innebærer dette rundt 1 200 årsverk og 600 studieplasser, ifølge Sanner.

For Nord-Norges del begrenser forslaget seg til at Tromsø berikes med noen arbeidsplasser. Slikt blir det neppe mange flere stemmer av ute i småkommuner i harstadregionen. Likevel har påstandene fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om at «alt av goder havner innenfor ring 3» i Oslo fått et motargument.