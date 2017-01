Nei til øl i kiosken

Høyres programkomité legger opp til å ”beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk”. Venstre vil ikke lenger la den enkelte kommune bestemme

salgs- og skjenketider, men holde seg til statlig regulering på dette området. Også Frp viser atskillig mer måtehold i sin alkoholpolitikk, dersom vårens landsmøte slutter seg til det foreliggende programforslaget for neste stortingsperiode. Ett av punktene innebærer imidlertid at det åpnes for ølsalg i kiosker og på bensinstasjoner, et fremstøt Stortinget stanset for 20 år siden. Et hovedargument for å utvide ølsalget var likebehandling med dagligvarehandelen.

De tre typene utsalgssteder har fått stadig flere likhetstrekk. Bransjeorganisasjonen Virke Kiosk Bensin Service fremholder at medlemmene er utsatt for en økende skjevhet og følgelig går glipp av inntekter. Også Konkurransetilsynet har støttet likebehandlingskravet. Alkoholliberalisering er imidlertid en diskusjon som ikke kan begrenses til likebehandling i næringslivet. Alkoholrelaterte sykdommer er blant vår tids største folkehelseproblemer. Og at det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og forbruk, kan ingen benekte.

Over tid har norsk alkoholpolitikk vært gjenstand for betydelige liberaliseringer. Stort sett basert på avveininger som et solid flertall har funnet fornuftige. For kundene byr det neppe på praktiske problemer at øl bare selges i butikken, som jo holder åpent langt ut over kvelden. Og ølsalget stopper uansett klokken 20. Frp er da også mer opptatt av prinsipper enn tilgjengelighet, bedyrer programkomiteens leder Bård Hoksrud.

Dette er blant de prinsipper Frp uten større omkostninger bør kunne fire på under eventuelle forhandlinger om en ny regjeringsplattform. På alkoholpolitikkens område vil en videreføring av den nåværende plattformen være sikret bred oppslutning. Det vil dessuten være en videreføring av jevnt over bærekraftige kompromisser.