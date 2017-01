Rapport fra nord

Nordområdene blir stadig viktigere når det gjelder ressurser og forvaltning, og i geopolitisk sammenheng er det få områder på kloden som fortjener medias kritiske blikk mer enn grenseområdene mellom NATO og Russland. Ikke minst i Arktis der mange ser potensial, men der også verneinteressene er betydelige. Det skaper både muligheter og interessekonflikter som er viktig å synliggjøre.

I dette bildet blir det et paradoks at toneangivende medier som Dagbladet, VG og TV2 kutter i tilstedeværelsen i nord. Disse mediene har riktignok sine stringere og samarbeidpartnere, men vi ønsker oss riksmedier som rapporterte fra nord om viktige nasjonale hendelser og historier som fortjener et større publikum.

Det er å håpe at Dagens Næringsliv velger å videreføre sin satsing, og det er forbilledlig at Klassekampen går motstrøms og etablerer kontor i Tromsø. Begrunnelsen er nettopp at avisa vil formidle økt nasjonal oppmerksomhet om klima, fiskeri, petroleumsvirksomhet, forskning, sikkerhets- og nordområdepolitikk.

Vi tilføyer at turismen eksploderer i nord, i tillegg til at mineralleting skaper sterke motsetninger. Tilstedeværelse vil også gi journalistene en mulighet til å dekke folk-til-folk-samarbeidet mellom nordmenn og russere, noe som synes å gå hus forbi alle som vil forsterke motsetningene.

Lokale og regionale mediehus vil også ha et stort ansvar for å følge opp denne type saker, men årsaken til vakuumet som er i ferd med å oppstå, er naturligvis digitale brukervaner og manglende forretningsmodeller for å ta betalt for journalistikk. Det er en stor utfordring for alle.

Lisensfinansierte Nrk har et spesielt ansvar for å dekke det som skjer i nord. Men det betinger også at man på sentralt hold klarer å løfte blikket.