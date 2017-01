En stolt 130-åring

Godt nytt år! Det er en glede å få ønske velkommen inn i et nytt og ubrukt år, og allerede nå kan vi slå fast at 2017 blir begivenhetsrikt. Mye vet vi allerede: Som at Statoil flytter inn i nytt bygg om en drøy måned, at Amfi Kanebogen blir ferdig, at planarbeidet med flybasen på Evenes vil komme et stykke videre og at Harstad Tidende fyller 130 år 2. april. Men det er også mye vi ennå ikke vet om, og vi kan love at vi gjennom våre mediekanaler skal holde våre lesere oppdatert på det som skjer i regionen.

Vi har lagt bak oss et år med mange hendelser. Det kunne du blant annet se i vår oppsummering av 2016 i årets siste utgave. Det var et år preget av mye bygge- og anleggsvirksomhet, men det var også året da harstadregionen slapp med skrekken og totalt sett kom meget godt ut av den fryktede Langtidsplanen for Forsvaret. På tampen av fjoråret fikk vi også på plass den lenge etterspurte sentrumsplanen, hvilket er helt avgjørende for byen vi liker å omtale som Vågsfjordens perle. Derfor blir også utviklingen av sentrum en av de største utfordringene i 2017 - i tillegg til å rydde opp i veipakke-farsen og sikre treningssenteret i Åsegarden et videre liv.

For egen del kan vi også si at Mediehuset Harstad Tidende har all grunn til å være fornøyd. Vi har hatt fin vekst på våre digitale flater, og vi har tatt noen grep med vår papiravis. Med nye produkter og tjenester har vi også vist at Harstad Tidende er en tilpasningsdyktig, moderne og solid markedskanal. Det er også gledelig å registrere at våre lesere i stadig større grad har forståelse for at ikke all journalistikk kan være gratis. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom at 2016 ble det året vi krysset abonnementskurven for året før. Det har ikke skjedd på mange, mange år, og det gir grunn til optimisme og fremtidstro.

Harstad Tidende er stolt av å ha vært en samfunnsaktør og kritisk medspiller i 130 år. Dette er naturligvis noe vi vil markere - til glede for oss selv, men ikke minst for våre abonnenter og trofaste lesere.