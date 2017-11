Om potetplanten og «grønne og giftige poteter»

LESERINNLEGG:

Stadige rapporter i media om funn av grønne og giftige poteter i butikkene høres ikke bra ut, og bør tas på alvor. Årsaken er oppbevaring under lys, men med kunnskaper og vilje finnes det løsninger for å fjerne problemet. Nå er de siste oppslagene kanskje blåst litt ut av proporsjoner, og kan skape misforståelser og unødvendig frykt hos kundene. Derfor serveres her litt potetstoff, og noen tanker om mulige tiltak.

Ikke noe nytt

Grønne poteter i butikkene skyldes at enkelte knoller blir belyst for mye. Det er dessverre ikke noe nytt problem, slik som oppslagene kan tyde på. Det har vært påtalt av kunder i flere tiår, og alle i potetbransjen er klar over problemet. Det skal likevel sies at omfanget varierer fra butikk til butikk, og med innsatsen hos de ansvarlige for grøntavdelingene. Potetdyrkerne finner også noen grønne poteter i avlingen, men disse sorteres bort før pakking og salg.

Naturlige plantestoffer

Potetplanten hører til søtvierfamilien (Solanaceae), som også andre spiselige planter som tomat, paprika og aubergine tilhører. Felles for disse er innhold av glykoalkaloider «solanin», stoffer som kan beskytte plantene mot ulike skadegjørere. Hos potet er det mest innhold i røtter, stengler og den grønne frukten som utvikles i blomstene. Det er også høyt innhold i groene som dannes på gamle poteter, mens det vanligvis er lave og ufarlige forekomster i knollene.

Ikke grønnfargen som er farlig

Potetknollen er egentlig en oppsvulmet underjordisk stengeldel, og hører naturlig hjemme jordas kjølige mørke. Når den utsettes for høye temperaturer og belysning, tror den at den skal vokse videre, og danner ufarlig grønt klorofyll. Dette stoffet trenger plantene til fotosyntesen, der klorofyllkornene fanger opp solenergi, som sammen med karbondioksid, vann og næringssalter brukes til ny vekst. Heldigvis med med oksygen som et «biprodukt».

Men lyset gjør også at innholdet av solanin i øker i potetknollene, mest ved høye temperaturer. Grønne poteter er dermed et varsel om at de har vært utsatt for lys, og kan derfor inneholde økte mengder av fargeløst solanin.

Smaker bittert og kan være giftig

Poteter med mye solanin smaker bittert, og kan føre til kvalme, mageknip og diare ved høyt inntak. I alvorligere tilfeller også nevrologiske sykdommer. Solaninet kan forekomme i hele knollen, men vanligvis mest konsentrert i de ytre delene rett under skallet. Ved skrelling vil derfor en god del forsvinne, og en liten grønn flekk kan skjæres bort for å redusere innholdet. Likevel, grønne poteter skal ikke selges og som hovedregel heller ikke brukes!

Hvorfor finner vi grønne poteter i butikkene?

De potetene som er mest utsatt for lysinntrengning er de som vaskes/børstes/poleres, pakkes i gjennomsiktige plastposer eller nett, og blir liggende for lenge under sterk belysning og høy temperatur i butikken. Spesielt utsatt er knoller med gult og tynt skall. Rengjøring og polering er mer vanlig nå enn tidligere, og har som hensikt å fjerne jordrester, forbedre utseende og øke salgbarheten. De fleste kundene velger de peneste potetene (ikke alltid de beste!), og kravet om et støvfritt miljø i butikkene tilfredsstilles. Uten beskyttende tiltak vil vi derfor noen ganger finne poser med grønne poteter.

Hva kan gjøres?

Måter å begrense grønnfarging på er mange. Lavere lysstyrke, lavere temperaturer (egne rom for grønnsaker og poteter?), lystette poser/papirposer og kortere eksponeringstid (rask omsetning) er åpenbare muligheter. En annen løsning er montering av lystett dekke over potetene, som kunden flytter på for å hente ut ønsket pakke. Dette er vanlig å se mange steder utenlands, men altså sjelden i «potetlandet» Norge. Lystette kasser med selvplukk kunne også i større grad vært ett supplement.