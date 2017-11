- Det er pinlig å innrømme, men i heimen finnes ikke et eneste skytevåpen

Her er det ikke et eneste maskingevær! Kona har naturligvis sine egne våpen på kjøkkenet -steikepanne, kjevle og annet kjøkkenutstyr som kan egne seg som forsvarsvåpen dersom jeg skulle prøve meg med et slengkyss eller annen uhøvelig seksuell trakassering. Tafsing er helt uaktuelt. Så lenge hun er på kjøkkenet er hun helt trygg for tilnærmelser fra meg. Hun vet at hun er på en sikker arena der jeg aldri noen gang har satt mine føtter. Vi spiser maten i stua.

Denne totale mangelen på skytevåpen passer seg antakelig ikke i et land som har USA som sin aller beste venn. I det forjettede land «over there» er skytevåpen minst like viktig som toalettpapir. Det er håpløst å klare seg uten. Et hus uten toalettpapir og atomvåpen skaper en utrygg situasjon. Hva skal man gjøre om det plutselig skjer noe? Og akkurat slik tenker verdens mest intelligente mennesker i USA; Hvordan skal en amerikaner klare seg uten 40 skytevåpen i stua og på toalettet – i tilfelle det skulle dukke opp uanmeldt besøk?

Og virkeligheten viser at det ofte skjer skumle saker og ting i USA. Det er daglig dramatikk og skyting i ørska. For ei uke eller to siden fant det sted en ny skytemassakre i Texas. 26 kirkegjengere ble drept. Skutt! Drept! For sikkerhets skyld! I dette foregangslandet skjer det såkalt masseskyting nesten hver eneste dag. En masseskyting er en episode der minst 4 mennesker blir skutt samtidig. I løpet av 994 masseskytinger i 2013 ble 1260 mennesker drept, mens 3606 mennesker ble skadet. Det er store tall – der borte. Men det er jo bare mennesker det gjelder. I løpet av ett år døde 33.636 amerikanere etter å ha blitt skutt. 11.208 mennesker ble drept, mens hele 21.175 amerikanere begikk selvmord med skytevåpen.

Amerikanere eier 270 millioner våpen. Framtidsrettet og ganske artig er det naturligvis også at det ikke finnes noen nedre aldersgrense for kjøp og bruk av skytevåpen. Hvorfor skal ikke ungene ha det like artig som foreldrene? Og hvorfor skal ikke smårollinger på to eller tre år også ha rett til å beskytte seg mot foreldre eller søsken dersom de blir for nærgående og plagsomme? Her har vi mye å lære i Norge. I Iowa vedtok politikerne nylig en lov som gir ettåringer, toåringer og treåringer lov og rett til å bruke skytevåpen. Med ordentlige kuler, ja! Små unger trenger erfaring med skytevåpen – maskingevær og bazookaer. Øvelse må til om de unge skal bli gode drapsmenn.

Derimot finnes det et amerikansk forbud mot Kinderegg. De kan være farlige for små barn. Hurra! Ingen er tryggere i fare enn Trumps engleskare. Pang! I en barnehage tok personalet seg den frekke frihet at de avvæpnet en to-åring som faren hadde avlevert med en revolver gjemt i bleiene. Unger trenger trygghet. Ingen ting annet enn skytevåpen kan gi amerikanske unger trygghet. Hva skulle denne barnehageungen ha gjort uten revolver – dersom en av de andre pjokkene plutselig dro et maskingevær fram fra trusa? Sånt skjer stadig vekk. I USA. Nylig skjøt og drepte en femåring sin to år gamle søster med en rifle spesialdesignet for barn. Den virket! Spørsmålet er; Hvorfor hadde ikke den to år gamle søstera et våpen å forsvare seg med? Dersom hun hadde skutt broren hadde hun ikke blitt skutt! I USA er dette et godt eksempel på uansvarlige foreldre som ikke tids nok hadde bevæpnet den lille jenta.

For øvrig har dette fantastiske landet åpenbart ei stor likestillingsutfordring. Det er dessverre utrolig sjelden vi får høre om jenter som har skutt i fylla og ørska. Amerikanske jenter er ikke på skytebanen. Hva er det med jentene? Det er gutter og store sterke menn som må ta ansvar der borte. For et år sida risikerte amerikanerne for første gang å få en kvinnelig president, men heldigvis valgte de en sprøyte gal, skytegal mann i stedet. USA og verden fikk Donald i førersetet. Han mener selv at han har verdens største rakett i buksa. Mannen er en sexløper. Hurra! Pang!

Også her i byen vår må vi være forberedt på skumle bakholdsangrep i kirka. Det er ikke bare politiet som spaserer i gatene som må bevæpnes. Prester og kirkegjengere (begge to) må nå bevæpnes ved inngangsdøra. Der må det deles ut maskingevær og bombekastere sammen med salmeboka. Søndagspreken og konfirmasjon må arrangeres under vår herres åsyn og trygge forhold. Husk: Dersom vi ikke skyter noen – så kan noen bli skutt! Pang! Amen! I kirka!