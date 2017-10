Slik ble det krise i nordnorsk travsport

Svarer som leder av Nord-Norge Travforbund til siste dagers avisinnlegg i Harstad Tidende. Ser også at noen viser til flere tiårs politisk erfaring og bra er det. Vil dra fram litt travhistorikk om Forbundet og meg selv. Dette gjør jeg da jeg blir nevnt spesielt av flere i denne avisføljetongen, som det nå er blitt.

Har fra flere tiår tilbake hatt politiske verv i Nord Norsk Travsport. Kom inn i sporten på 80-tallet hvor travet nesten svømte over av penger etter storsuksessen med V6 (dagens V75). Der ble bygget flere småbaner i Nord-Norge (NN) Vi reiste 10-talls mil for å konkurrere om ”knapper og glansbilder”.

Pengepremier var ikke temaet den gang, det sosiale blant hesteeierne og arbeidet med hesten ga mer glede enn selve gevinsten. Det flotte den gang var at alle hester og eiere var på banen til siste hest hadde gått i mål. Vi fikk pratet rundt problemer og gleder både på hest og politikk, og forlot arenaen i fred og fordragelighet. På 90-tallet og ut i 2000 hadde undertegnede NN største Hingstestasjon, og var først med bruk av frossensæd på hest i nord.

Undertegnede satt også i Styret i Nord Norsk Hestesenter fra 1989 til langt utpå 90-tallet da NN-Hestesenter ble bygd i Målselv. Jeg fikk bygd opp egen travstall og delfinansierte hesteklinikken som er på senteret i dag. I 1992 var vi noen tillitsvalgte / lagledere som ble enige om å søke hovedorganisasjonen Det Norske Travselskap (DNT) om å stifte eget Travforbund. Forbundet hadde til da lagt under Nord-Trøndelag Travforbund. Svaret fra DNT var positivt og Nord-Norge Travforbund (NNTF) ble stiftet og konstituert med Gerhard Berg som leder. Undertegnede ble i 1991 første valgte leder i (NNTF) , og etter et års tid fikk Forbundet, med undertegnede, sete i (DNT) sitt sentralstyre. År 1993. Det var mye tid som gikk til for å få satt NN på travkartet til ”uforstående søringer”.

Til sammen satt jeg 4 år i sentralstyret, hvorpå 2 år av disse som leder av DU-utvalget i DNT. Under denne tiden fikk vi bygd banen i Mosjøen, Målselv, igangsettingen av Lofoten Tromsø og Harstad. Lokalbanene i Mosjøen, Tromsø, Lofoten og Målselv ble bygd med stor egeninnsats og beskjedne tilskudd, mens Harstadbanen som var av helt annen klasse og kostnad måtte selvfølgelig ha helt andre finansbehov før ev. konvertering, men også der var det gjort mye egeninnsats.

Samtidig startet prosessen med ønsket om Totalisatorbane i Harstad. Det ble fra undertegnede gjort mange runder rundt styrebordet i hovedstaden for å få landet byggingen av Harstad Travpark økonomisk, og fristilt lokale kausjonister som hadde tatt kjangsen på å kausjonere for å få gjennomført bygginga av NN hovedbane i Harstad. Heldigvis kom alt i mål med beina godt planta på jorda, og Harstad Travpark ble innviet i 1996. Det ble bestemt og nedskrevet at Harstad skulle være hovedbanen i Nord. Dette har den siden vært, og det er det heller ikke noen tanker å gjøre noe endringer på.

Nok om historien.

Dagens situasjon

Den opphetede debatten som nå er innen sporten, spesielt i Harstadregionen, jf. avisinnlegg og sosialt media, startet vel som verste med NNTF sin Høstkonferanse. Høstkonferansen er årets store meeting utenom Generalforsamlingen NN trav.

I forkant var lagene oppfordret til å tilby å være vertskap for Høstkonferansen. Vi fikk invitasjon fra Lofoten, Indre Salten og Bodø som tilbød seg sammen å være vertskap i Bodø. Ved innkalling settes agenda og der inviteres representanter fra DNT, NNTF, Totonor og representanter fra alle travlag. Agendaen hadde flere viktige saker med Løpsbulletinen, Avlstilskudd, Føllpenger, Organisasjonsomlegginga, Enighetserklæringa og Strategiplanen.

Møtet ble i år holdt åpent for tilhørere, noe som ble veldig godt mottatt. DNT stilte med Styreleder, generalsekretær, Organisasjonssekretær og Sportssjef. NNTF stilte leder og to styremedlemmer, Totonor stilte med Daglig leder, Sportssjef og et styremedlem.

Det at Totonor ikke stilte med styreleder / nestleder til dette viktige møtet skapte , og har skapt enda mer unødvendig støy i etterkant. Høstkonferansen i seg selv kan ikke gjøre beslutninger, men følgende saker fikk 99 % oppslutning:

Enighetsærkleringen skal ikke være et styrende dokument, til dette har vi Strategiplanen.

Organisasjonsomleggingen som fordrer ny driftsavtale mellom DNT og Totonor.

Totonor har ansvar for totokjøringer på Hovedbanen i Harstad og bane 2 i Bodø. Skal også forestå propagandatrav på øvrige baner i NN når dette er formålsgivende.

Dette er hovedtingene på Høstkonferansen som ble tatt opp av DNT sin styreleder med klar kritikk til Totonor AS som gikk på manglende forståelse fra styret i disse sakene.

I etterkant av Høstkonferansen nektet styreleder i Totonor å kontakt med eier, ved undertegnede, men kom etter noen dager med skriftlig ønske om fratreden fra sitt styreverv i Totonor begrunnet med sterke påstander om feilinformasjon på Høstkonferanse, og ellers flengende kritikk av styreleder i DNT og undertegnede. Dokumentet fra Skår hadde mange påstander som ikke var korrekte og således ville ikke DNT v styreleder og undertegnede at dette skulle offentliggjøres uten kommentarer fra de nevnte personer. Det ble advart sterkt om å offentliggjøre dette før den ekstraordinære generalforsamlingen 7. oktober da det ville vært mulig å kommentere påstandene. Til tross for at dette var et dokument adressert til NNTF, valgte nestleder i Totonor å offentliggjøre dette.

Offentliggjørelsen av dette dokumentet ”helte bensin på bålet” og en større konflikt ble et faktum i NN travsport.

Undertegnede valgte således å ta spørsmålet opp med de øvrige styremedlemmene med spørsmål hvordan de stilte seg til tidligere styreleders brev vedrørende Høstkonferansen med påstander og negative personlige karakteristikker. Det ble også stilt spørsmål til om de ville videreføre tidligere leders politikk som etter eiers og DNT sine erfaringer hadde ”sporet av” fra den formålsparagraf som står i vedtektene. Tilbakesvar kom med et tydelig nei fra to av styremedlemmene, mens tre av styremedlemmene ikke ga noe direkte svar på spørsmålene, men kom med masse beskyldninger, negative personlige karakteristikker og sist, men ikke minst, kritikk av at eier brydde seg om styrets arbeid. Det ble også påstått at eier ikke hadde rett til å stille spørsmål om styrets arbeide. Det kan for øvrig vises til uttalelsene de avgåtte styremedlemmer har gitt til HT.

Med bakgrunn i ovennevnte og mangel for forståelse av det demokratiske organiserte arbeidet / kommunikasjon som gjelder mellom eier og styret, stilte flertallet i NNTF v styret misstillitt til de tre som ikke ga direkte svar på spørsmålene, nestleder og to styremedlemmer. De gjeldende tre styremedlemmer har i ettertid valgt å trekke seg.

Valg av nytt styre blir Lørdag 7. oktober på ekstraordinær Generalforsamling.

Hva vil NNTF at nytt styre i Totonor AS skal arbeide med: Totonor AS. Vedtekter §3. Selskapets formål er å arbeide aktivt med å legge til rette forholdene for å sikre langsiktig og sunn økonomisk utvikling av travsporten i Nord-Norge (NN). Dette søkes oppnådd gjennom målrettet fremme av hestesportens spill Totalisatorløp arrangeres i NN i henhold til Konsesjon gitt av Norsk Rikstoto ( nå DNT). Selskapet inngår driftsavtale med ett eller flere anlegg i Nord-Norge.

Totonor Eiendom AS. Vedtekter §3 Selskapets formål er anlegg og drift av tidsmessig travbane i Harstad og utnyttelse av denne til beste for norsk travsport i NN. Hertil kommer utvikling og utnyttelse av kommersielle rettigheter i, og i tilknytning til anlegget.

Strategiplan

Første fremst må det bli ro i politikken slik at sporten kan få sikret en god økonomi med velgjennomtenkte budsjetter.

Det må først og fremst jobbes i tråd med Strategiplan. Dersom utviklingen i positiv eller negativ retning tilsier det skal det finnes tiltak for å tilpasse målene i strategiplanen til disse.

Det er en nedgang på starhester i Troms / Harstad tilsvarende 16 % de siste 4 årene. I Bodø / Nordland er reduksjonen 8%, mens Finnmark har 5%.

Nøye planlegging av løpsdager, like premieskalaer for begge baner og gjensidig besøksfrekvens fra begge regioner. Dette vil være en del av en oppbygging av Harstad Travpark som hovedbane med tilstrekkelig overnattingsplasser og nødvendig infrastruktur. Dette til sammen skal være med å gi økt spill for økt økonomisk tilførsel til NN. Salten regionen er den største ”leverandøren” på starthester til løpene i Harstad hva gjelder tilreisende. En bedre utvikling av Bodø Travbane og denne regionen må søkes oppnådd med utvidet sesong (lys), kvalitetshevelse av banedekke og flere overnattingsbokser.

Harstad Travpark som hovedbane i Nord-Norge må sikres nødvendig infrastruktur.

Økt aktivitet på Travskolen med et distriktsrettet opplegg.

Avl. NNTF har fremmet et prosjekt ”Avlinord” som søkes finansiert delvis av overskytende premiepenger og fullfinansiering fra DNT. Søknaden ses positivt på fra DNT og vi har fått positive tilbakemeldinger fra etablerte oppdrettere, potensielle oppdrettere og unghesteiere.

– Opprettholde en åpen og informativ travpolitikk

– Gjennomføre propagandatrav som et ledd i markedsføring og rekruttering

– Få på plass en permanent sekretærordning

– Ellers vil jeg kommentere ytringer om å dele Travforbundet ved Vestfjorden, og spådommer om at Harstad-hester ikke vil reise til Bodø i fremtiden, dette må vel sies å være destruktive tanker som vi ikke har rom for i Nord Norsk Travsport.

– Det sies også at jeg river ned hele sporten? I grunn en kraftig påstand. Jeg ble enstemmig innvalgt som leder, og mener at det forventes at jeg da skal gjøre noe hvis man ser nødvendigheten av dette.

– Jeg har sett nødvendigheten av det som nå gjøres og har fått med meg et flertall i styret til dette. Dette kalles demokrati, ikke diktatur.

– Det skinner vel igjennom at de grupperinger i Harstad som har fått regjert nå i noen år, snart ikke vet sin arme råd nå når noen kommer inn og ser ting fra et annet ståsted og ser nødvendigheten av litt omstrukturering for å få sporten opp og fram igjen, og ikke minst sikre Harstad Travpark og resten av Nord-Norge. Hvis noe river ned sporten så er det vel ikke tvil om at dette avisskriveriet noen har gjort mulig over mange dager snart er det verste som har skjedd porten

Ellers ser jeg ikke behov for å kommentere flere av de påstander som er kommet i media

Jeg vil bare be medlemmer av travet om å stoppe opp litt og tenk litt på hva det er du sier/ gjør med sporten vår. Gjør deg kjent med riktigheten av dine fortellinger av det du hører, ytrer du en usannhet kan det få utrolige følger. De siste dager har ikke vært bra lesestoff.

At vi som politikere noen ganger kommer i klinsj oss imellom grunnet forskjellige utgangspunkter, meninger og erfaringer er noe vi får ta hånd om på en måte som mest mulig skåner aktører og ansatte.