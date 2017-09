Formueskatten rammer småbedrifter i ditt nærmiljø!

LESERINNLEGG:

Som regionleder i Bedriftsforbundet og bedriftseier selv er det vanskelig å ikke bli provosert av debatten om formueskatten som har vært denne valgkampen. Det virker som om politikerne ikke har fått med seg at to av tre bedrifter har under ni ansatte, og at formueskatten i veldig stor grad betales gårdeieren, gründeren, den lille industribedriften og håndverkeren. Og de fleste av dem på småsteder hvor det lokale næringslivet er svært viktig. I den kommende Stortingsperioden forventer vi mer av våre folkevalgte. Uavhengig av politisk standpunkt mener jeg det er noen vesentlig poenger som bør ligge som premiss i debatten: Formueskatt på arbeidende kapital betales av totalt 300.000 personer. 92 prosent av disse har en formue på under ti millioner kroner. I denne perioden har regjeringen redusert formueskatten med 5,3 milliarder kroner. Men siden formuesverdien på eiendom, næringseiendom og aksjer har økt, betaler norsk næringsliv like mye inn til staten i formueskatt som for fire år siden.

Formueskatten betales med andre ord ikke bare av folk som Stein Erik Hagen og de andre milliardærene. Formue er ikke nødvendigvis penger i banken. Formuen til bedriftseierne her du bor består også av varelager, verktøy, biler og verdien av næringseiendom. Går man med underskudd må man også betale formueskatten, selv om man ikke har penger i banken.

Vi ønsker norsk eierskap. Formueskatten gir fordel til utenlandske eiere. Et eksempel er at et norsk familieeid hotell må betale formueskatt, mens større kjeder som har utenlandske eiere slipper.

Jeg har forståelse for at de med sterkest rygg skal løfte tyngst og bære mest. Men slik formueskatten er i dag blir det mange små og mellomstore med prolaps og vond rygg som må løfte tyngre.

Vi i Bedriftsforbundet skal jobbe hardt for en mer saklig debatt om formueskatt, og hvor «hverdagsnæringslivet» der du bor skal bli ivaretatt!