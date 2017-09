Kan alt kjøpes?

LESERINNLEGG:

«Alt kan kjøpes» heter det. Alt materielt kan selvsagt kjøpes; eiendom, mat, klær og tjenester. Og noen bruker penger for å skaffe seg trygghet, frihet, makt og posisjon. Men det er ikke sant at alt kan kjøpes. Ekte kjærlighet og ekte vennskap kan ikke kjøpes.

Av og til møter jeg mennesker som forteller om et liv som gikk galt. Alt var på stell; jobb, familie, hus, venner. Så kom kanskje et samlivsbrudd eller arbeidsledighet som satte økonomi og relasjoner på prøve. Deretter falt livets holdepunkt ett for ett; inntekt og yrkesidentitet gikk tapt, huset måtte selges, familien gikk i oppløsning – og hva skjedde med vennene?

I noen tilfeller er venner siste skanse som holder fast, åpner sine hjem og sine ører, lytter, trøster, deler trygghet og varme. Og i andre tilfeller snur også venner ryggen til når livet rakner. Kanskje gidder de ikke å være sammen med en som bare er trist, de ser ikke behovet av en venn som har verken humør eller råd til fest og moro, de orker ikke å forholde seg til en annens tap og nederlag.

Hvordan bygge vennskap som tåler deg i både gode og vonde dager? Det kan være nyttig med et kritisk blikk på hvordan man er sammen og hva som preger vennskapet. Er det viktigst å vise frem en fin fasade, eller våger dere å møte hverandre på et dypere plan enn det rent overfladiske?

Orker du å møte vennene dine når ikke alt er tipp-topp, eller unngår du dem da? Kan du glede deg med en venn som får til noe bra, eller blir du bare misunnelig? Godt vennskap handler mye om trygghet. Et overfladisk vennskap kan utvikle seg, men da må noen våge å invitere til en dypere relasjon. Det kan være krevende, men er sjelden umulig.

Mange opplever at etter en har tort å

«Være liten sammen» fortalt og lyttet til hverandre,

Kan det gro fram slitesterke, varige vennskap,

Vi beriker hverandre med våre liv, og vet at vi har noen å bære sammen med i sorg og glede

Det vil jeg tørre å si er:

«Å investere i livskvalitet, og nestekjærlighet.

Alle kan ikke hjelpe alle,

Men Alle kan hjelpe nokre få.

Det er mange som frys ikring deg.

Det hjelper at du er varm.»

Det sa vår store forfatter Halldis Moren Wesaas.

Jeg tar ofte hennes ord til mine.

Da er det nok til alle, som vi kan vise omtanke, trøst og nestekjærlighet til.