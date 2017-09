Jardar, en elendig meteorolog

LESERINNLEGG:

Tilsvar til Jardar Jensen’s innlegg i HT-21/8.

Ja, hålogalandsregionen går en lysende tid i møte, men at det utelukkende er H/FRP sin fortjeneste tror jeg ikke den menige mann er enig i.

Jardar Jensen burde ikke prøve seg på meteorologyrket. Værvarslene han sender ut når han ser rødgrønne skyer i horisonten, må han hente fra sitt eget hode. Jeg personlig har aldri sett rødgrønne skyer, så det uværet kan vi bare glemme. Men derimot vet vi alle at når skyene er mørkeblå, så bør man skalke lukene og kanskje søke nødhavn.

En god meteorolog prøver seg aldri på å skremme folk med værvarselet, slik Jensen gjør forsøk på. Når han prøver å skremme med reverser og omkamper i tilfelle det blir regjeringsskifte, glemmer han at mange av de store sakene blir avgjort gjennom forlik mellom Ap og Høyre. Dette tror jeg ingen vil rokke ved.

Derimot er det god grunn til å etterspørre regjeringens disposisjoner i revidert statsbudsjett og NTP (Nasjonal transportplan)

Norges Brannskole på Fjelldal:

Etablert tidlig på 1990-tallet. Både lokalt, regionalt og sentralt har Ap vært en pådriver i utviklingen av brannskolen til det den er i dag. Etableringen av Norges brannskole har vært et tverrpolitisk samarbeidsprosjekt av beste merke. At regjeringspartiene nå har behov for å markere seg som pådriver for etableringen av den nye fagutdanningen er fortjenestefullt. Det er likevel å merke seg at fra regjeringen gjorde vedtak om å etablere den 2-årige fagutdanningen for brann og redningspersonell ved Norges brannskole på Fjelldal på nyåret 2015, trengte regjeringen ca 2,5 år å avklare hva regjeringen selv faktisk hadde vedtatt, samt” sette skapet på plass” i forhold til forvaltningen (DSB ) Det har vært en periode med mye frustrasjon, både for politikere på lokalt og regionalt nivå, men ikke minst for de ansatte ved brannskolen. Tjeldsund Ap er meget godt fornøyd med den endelige avklaringen som kom fra Justisministeren. Det er vi store nok til å berømme. Vi gleder oss til et fortsatt samarbeide med alle partiene i kommunen og regionen for å innplassere” Nye Norges brannskole” på Fjelldal.

Hålogalandsveien-E10:

Et av de største og viktigste infrastrukturprosjektene i regionen, - dessverre finansiert med bompenger, -og med FRP/H i spissen. Arbeiderpartiet mener at dette skulle vært statlig finansiert, slik at vi ikke trengte disse bompengeringene både i og utenfor byene.

Dette har påført småbarnsforeldre og andre store tilleggskostnader pr år.

Synes også vi bør nevne farleder i samme slengen. Utdyping og bredere korridor gjennom hele Tjeldsundet var lagt inn i NTP. Tjeldsundet er en av de store transportårene i Norge. Denne fjernet sittende regjering ut av NTP i vår.

Når det blir mange mørkeblåe skyer i horisonten, og dårlig vær, - så burde absolutt denne farleden vært prioritert.

Privatisering av Forsvarets virksomhet:

Forrige gang Høyre var i regjering, 2001-2005, hadde de også Forsvarsministeren, Kristin Krohn-Devold. For vårt område var hun en katastrofe. Hennes ideologiske mål var å privatisere mest mulig av Forsvarets støttevirksomhet, som bl a vedlikehold og forsyning. Høsten 2004 – våren 2005 ble Forsvarets verksteder i Horten, Bjerkvik og Ramsund besluttet lagt ned og oppgavene overført sivil industri, uten tanke på Forsvarets reduserte beredskap, kompetanse og kapasitet. Den samme trenden med ideologisk styrt privatisering av Forsvarets støttefunksjoner oppleves i dag.

Heldigvis ble det regjeringsskifte i 2005 og privatiseringsvedtakene ble omgjort.

I dag fremstår verkstedene i Forsvaret som meget godt drevet, både hva gjelder beredskap, økonomi, kompetanse og faglig.

Tjeldsund Ap ønsker et godt og robust Forsvar med sterk tilstedeværelse i vår nordlige landsdel. Vi forutsetter at målet om 2 % av BNP gjennomføres innen 2024, slik et flertall av de politiske partiene har vedtatt.

Evenes flystasjon:

En del faktaopplysninger som Jardar Jensen utelot i sitt innlegg:

En fremskutt plassering av jagerfly på Evenes, Quick Reaction Allert (QRA), ble etablert som følge av Stortingets behandling av forrige langtidsplan for Forsvaret, 14. juni 2012.

I Innstilling 388 S (2011-2012) pkt 2.2.2 – Luftforsvarets base og støttestruktur- går Høyre, FrP, Venstre og KrF mot å etablere QRA på Evenes. Det var Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV) som hadde flertall for å etablere en fremskutt base med jagerflyet F-35 som QRA på Evenes. Referat fra Stortingets behandling 14. juni 2012 viser at QRA på Evenes Flystasjon ble vedtatt med 56 stemmer for og 45 stemmer mot. Hele den borgerlige fløyen stemte mot Evenes.

Dette viser at Jardar Jensen sin frykt er totalt meningsløs, og at hans politiske skyteøvelse er lite treffsikker. Han burde heller manne seg opp og takke daværende flertall på Stortinget (Ap, Sp og SV) for deres positive vedtak for regionen. Vedtaket banet veien for flertaksvedtaket som ble gjort ifm behandlingen av inneværende langtidsplan for Forsvaret. Her kommer vår region meget godt ut. Det takket være et forlik mellom Ap og regjeringspartiene. Høyre og FrP har altså ingen eiendomsrett på Forsvarets oppbygging av Evenes Flystasjon.

Man kan heller etterspørre hvordan dette forliket er håndtert i etterkant.

Hvor i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett finner man inndekningen for utbyggingen?

En manglende konkretisering gir rom for usikkerhet og spekulasjoner, samt vann på mølla til de som jobber imot oss i denne saken. Det er vi ikke tjent med.

Håper dette har gjort horisonten noe klarere, og at vi har godvær i vente.

Bruk stemmeretten din. Godt valg.