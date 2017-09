Harstad Tidende som mikrofonstativ?

LESERINNLEGG:

Jeg viser til forsiden og de to neste siden i Harstad tidende tirsdag 5. september, der det med bred penn, også fra redaktøren, slås fast at rapporten som SP har fått laget er et bestillingsverk. Også uttalt av forsvarsministeren i intervju på TV.

I disse valgkamptider må en flitrere uttalelser etter hvem som kommer med de, så jeg sier ikke mer om det. Det som er mitt anliggende her er HT sin holdning og dekning av debatten som går rundt forsvarets langtidsplan og i den forbindelse flytting av overvåkingsfly fra Andøya til Evenes, og helikoptre fra Bardufoss til Rygge.

HT skal gi oss nyheter, og som såden var oppslagene i går ok. Derimot reagerer jeg på lederen (HT mener), der det bombastisk slås fast at den nye kostnadsrapporten er et bestillingsverk. Det jeg har registrert siste året er at det fra faglig hold har vært skrevet side opp og side ned om det faglig uforsvarlige i begge flyttingene, og om kostnadsberegninger som ikke holder mål. Innspill for å få dokumentert beregninger og faglige forhold blir møtte med innsynsnekt osv fra forsvarsminister/FD. Alle de ansvarlige stoler på tallene. Rapporten SP har fått laget (slik jeg oppfatter det av uavhengige Samfunnsøkonomisk Analyse) må sees i den sammenheng, ikke latterliggjøres. Uten å ta stilling til hva som blir endelig utfall, må det være i alles interesse å få tallgrunnlaget for Stortingsbeslutningen gjennomgått på nytt. Vi må alle være interessert i at våre skattepenger og pensjonsfond ikke sløses med, slik en kan få inntrykk av skjer i disse sakene. Sett fra min side lukter det politisk kokkelimonke.

I HT har det i grunnen hersket en øredøvende tauset om flyttingen fra Bardufoss og nedleggingen av Andøya flystasjon (med noen få unntak). I tillegg til nyhetsformidling, forventer jeg at avisene bedriver kritisk journalistikk. At så ikke har skjedd i disse sakene, kan jeg nå forstå etter å ha lest lederen fra i går. Det forunderliger ar jo at HT har da drevet kritisk journalistikk så det holder i forhold til Harstad kommune, helt sikker berettiget, men altså ikke i det hele tatt i flyttesakene i Forsvaret. Er HT mikrofonstativ for Regjeringen?

For orden skyld, jeg stemmer ikke SP, men jeg er opptatt av at store beslutninger skal være basert på fakta, ikke manipulerte tall. Det hevdes det har skjedd her, uten at jeg kan se at det er tilbakevist. Etter å ha "kraftsamlet" store deler av Forsvaret i Nord på Evenes, er det nok med en velplassert rakett, så har vi ikke luftforsvar i Nord lenger, det skjønner alle. Det er AP, FrP og Høyre som er sammen om det famøse vedtaket. Skal det omgjøres, må velgerne sørge for at småpartiene kommer i vippeposisjon, slik at saken kan tas opp på nytt og tallunderlaget kvalitetssikres slik det skal gjøres i alle store statlige prosjekter.