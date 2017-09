Fortgang i gang- og sykkelveiprosjekter Skånland

LESERINNLEGG:

I forbindelse med arbeidet for at Skånland skal bli en trafikksikker kommune er det viktig å tenke kreativt for å imøtekomme de store trafikksikkerhetsmessige utfordringene vi har i vår kommune.

Den sterkt trafikkerte strekningen mellom Skånland Skole og Elvemo er en slik type utfordring. Skånland Kommune har tre spesielt utsatte strekninger hvor utbygging av gang og sykkelvei haster. De tre «prosjekter» er å klassifisere som utrygge skoleveier og er å finne i Grov, på Sandstrand og på den nevnte strekningen mellom Skånland Skole og Elvemo.

Fremdriften i kommunens trafikksikkerhetsprosjekter er prisgitt fylkeskommunens prioriteringer og bevilgninger, og i følge den regionale transportplanen for Troms som nylig har vært ute hos kommunene på høring, er det lite som tyder på at verken veibelysning eller gang- og sykkelveier blir tilstrekkelig prioritert.

Det omfattende og kostnadskrevende anleggsprosjektet som gang- og sykkelveier er, bidrar til at forholdsvis få prosjekter blir igangsatt i en gitt tidsperiode. I denne sammenhengen bør ulike myndigheter se på mulighetene for å enkelgjøre utbygginger for å få realisert trafikksikkerhet i praksis der det er mulig. Alt for mange barn og unge blir daglig utsatt for alvorlig fare i trafikken og denne situasjonen må vi gjøre noe med raskt.

Hvis man tar for seg gang- og sykkelprosjektet mellom Skånland Skole og Elvemo som et eksempel, så kunne man som første steg sikre en økonomiske ramme gjennom tilbakebetalt egenandel fra et tidligere gang- og sykkelprosjekt i sør-kommunen. Etter å ha innhentet tillatelser fra grunneiere kunne frivilligheten bidra til selve utbyggingen med bistand fra profesjonelle aktører der det er nødvendig. Som første steg kan gang- og sykkelbanen være laget med grov og fin pukk med grus som grunnlag. Selvfølgelig er asfalt å foretrekke, men det må jo være mulig å gjøre det litt enklere i forhold til bygningsmaterialer, veibredde og lignende.

Utbygging av gang- og sykkelvei mellom Skånland Skole og Elvemo er absolutt ingen ny tanke for Skånland Kommune, og påbegynt beskrivelse av prosjektet som sådan er visstnok å finne i kommunens arkiver. Slik jeg ser det bør det være mulig å sikre fremdrift i prosjektet med å iverksette samtaler med statlige veimyndigheter, grunneiere, mellom etater og frivilligheten og mellom kommunen, frivilligheten og folket.