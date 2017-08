Slik svarer politikerne på idrettens spørsmål i valgkampen

Valg2017

Idretts-spørsmål fra Troms idrettskrets til våre stortingskandidater.

Gode rammebetingelser for anleggsutbygging

Idretten opplever det som ei utfordring at en stor andel av spillemidlene går til å renovere gamle svømmebasseng og bygge nye svømmeanlegg, først og fremst for å ivareta skolens svømmeopplæring. Disse anleggene er svært kostnadskrevende og tar en stor andel av spillemidlene i tillegg til en stor andel av kommunale midler til anlegg. Dette fører til lengere ventetid for å finansiere andre idrettsanlegg.

I Troms blir dette en krevende sak når Tromsøbadet skal ha sin andel av spillemidlene. De idrettsanleggene som bygges av idrettslagene i samme tid i Troms vil få lang ventetid, og som da gir de frivillige idrettslagene merkostnader.

Idretten ønsker at kostnadskrevende anlegg som svømmeanlegg, og som brukes i svært stor grad til svømmeopplæring for skoler og til folkehelse generelt, får investeringsmidler direkte fra staten.



Vil du arbeide for at svømmeanlegg får investeringsmidler fra staten, og dermed belaster spillemidlene i mindre grad?

Hva er du og ditt partis løsning på det store etterslepet på spillemidler?

Arbeiderpartiet Vil bevilge 200 millioner for å redusere etterslepet på spillemidler. Vil bygge flere anlegg der anleggsdekningen er lav. Ikke spesifikk politikk for svømmeanlegg. Rødt Vil ha økte statlig midler til offentlige idrettsanlegg. Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti SV er positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene. Miljøpartiet de Grønne Høyre Ønsker fortsatt satsing på idrettsanlegg gjennom dagens finansieringsmodell. Ikke tatt stilling til mer spesifikk ordning for svømmeanlegg. Fremskrittspartiet Har registrert at behovet for midler til svømmeanlegg er stort. Vil ta ansvar for bredden i anleggstilbudet i hele landet, uten at det konkretiseres. Kristelig folkeparti Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg spesielt.

Vil ha større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg, uten at det konkretiseres. Venstre Vil frigjøre idretten fra spillemidler gjennom finansiering av idrettsanlegg over statsbudsjettet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Momskompensasjon for idrettslag som bygger anlegg bør bli en forutsigbar ordning, slik at idrettslagene som bygger anlegg får hele momsen tilbakebetalt på lik linje som kommunene får.

Pr i dag er det usikkerhet hvert år om regjeringen bevilger nok midler til denne ordningen.

Vil du arbeide for at ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg blir ei forutsigbar ordning med full refusjon av den merverdiavgiften idrettslagene har betalt?

Arbeiderpartiet Ja Rødt Ja Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Ja Miljøpartiet de Grønne Høyre Ja Fremskrittspartiet Ja, vil styrke ordningen Kristelig folkeparti Ja, full momsfritak og regelstyrt Venstre Ja, vil jobbe for mer forutsigbarhet

1 milliard til idrettsanlegg pr år.

Idretten gjør en enorm samfunnstjeneste, og i svært stor grad basert på frivillig innsats. Dette har stor positiv effekt for folkehelsen, for den sosiale integreringen, trivsel, fellesskapet i lokalmiljø. Lista er lang på gode argumenter for at vi skal ivareta og legge til rette for at idretten fortsatt skal være en viktig del av folks liv og for lokalsamfunnet. Vår største utfordring er tilgang og finansiering av idrettsanlegg, etter vår vurdering.

Et argument som har gått igjen fra politisk side etter nei til norsk søknad på Olympiske leker, er at politikerne ønsker å prioritere å bygge idrettsanlegg over hele landet.

Vil du arbeide for en økt statlig tilskudd til bygging av idrettsanlegg?

I så fall, hvordan?

Arbeiderpartiet Vil ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, men ikke konkretisert. Rødt Vil ha mer statlig satsing på offentlige idrettsanlegg. Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Ønsker å få en statlig tilskuddsordning til byggingen av idrettsanlegg og Miljøpartiet de Grønne Høyre Mener idretten har ei god finansieringsordning av idrettsanlegg, vil satse videre på denne. Fremskrittspartiet Vil ikke konkretisere noe ytterlige satsing. Kristelig folkeparti Vil ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest. Venstre Vil ikke konkretisere noe ytterlige satsing.

Kompensasjon til idretten/frivilligheten for flyseteavgiften

Troms idrettskrets har gjort en undersøkelse på hva merkostnaden idretten i Troms fikk ved innføring av flyseteavgiften. Økte kostnader for idretten i Troms er på totalt på kr.1 million. Se vedlegg.

Idretten i nord ønsker å kunne delta på nasjonale idrettsarrangement. De fleste av de arrangeres fra Trøndelag og sørover i landet. Reisekostnadene for idretten i nord er svært mye høyere enn det er for utøvere som bor i sentrale strøk.

Med innføring av flyseteavgift ble kostnadene enda høyere.

Vil du arbeide for ei kompensasjonsordning for idretten/frivilligheten for flyseteavgiften?



Arbeiderpartiet Vil fjerne dagens flyseteavgift og erstatte denne med noe som ikke rammer distriktene. Rødt Er imot ordningen. Vil støtte ei kompensasjonsordning for idretten når ikke alternativ reisemåte finnes. Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Vil endre ordningen slik at den ikke rammer NN i samme grad. Miljøpartiet de Grønne Høyre Vil fjerne flyseteavgiften. Fremskrittspartiet Vil fjerne flyseteavgiften. Kristelig folkeparti Har forståelse for idrettens utfordring, men har ikke tatt stilling til om de vil fjerne denne. Venstre Venstre har programfestet kompensasjonsordninger der miljøavgifter rammer husholdningene urimelig, og idrettens situasjon må sees i samme bilde.

Arbeiderpartiet (svar fra Martin Henriksen)

Arbeiderpartiet vil bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning, samtidig som idrettslagene får full momskompensasjon for anlegg. Etterslepet på idrettsanlegg er stort og ventetiden for anlegg er på over to år. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 foreslo vi 200. mill for å redusere etterslepet på idrettsanlegg. Vi vil også bevare og beskytte Norsk Tipping for å sikre en ansvarlig spillepolitikk, og at spilleoverskuddet går til idrettsanlegg over hele landet Ja, Arbeiderpartiet vil sikre idrettslagene økt forutsigbarhet, gjennom full momskompensasjon og at ordningen rettighetsfestes. VI vil ruste opp og bygge flere idrettsanlegg. Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2017 200 mill. til bygging av idrettsanlegg. Regjeringen bevilget ingen midler til dette formålet. Arbeiderpartiet var mot forslaget om flyseteavgiften som Høyre- og FrP-regjeringen innførte. Dagens flypassasjeravgift bør erstattes med en avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå.

Rødt (svar fra jens Ingvald Olsen)

Det å satse på breddeidretten som er av svært stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning i samfunnet er viktig for Rødt.

Fysisk bevegelse og god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbefinnende, derfor må det være det offentliges ansvar å fremme breddeidretten. Det må settes av mer midler fra staten til utbygging, vedlikehold og ikke minst tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge. For å ikke bli avhengige av inntektskilder som Norsk Tipping må det i tillegg gis økte investeringsmidler over statsbudsjettet til breddeidretten. Det må også legges økte restriksjoner på utenlandske spillselskapers virksomhet i Norge slik at Norsk Tipping ikke taper ytterligere inntekter.

Ja Som nevnt tidligere, så må det settes av mer midler fra staten til utbygging, vedlikehold og ikke minst tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge. Når anleggene er bygget, så må det også sikres at det er økonomisk mulig for alle å delta i idretten. Rødt mot denne avgiften, som vi er enige i at rammer Nord-Norge urettferdig da vi er uten et mer miljøvennlige reisealternativ. Rødt vil støtte en kompensasjonsordning for idretten, når det ikke er mulig å velge mer miljøvennlige reisemåter.

Høyre (svar fra Kent Gudmundsen)



For Høyre er det viktig med forutsigbarhet og stabile ordninger for bygging av idrettsanlegg, og gjennom spillemidlene har idretten fått en stabil og økende sum til anlegg de siste årene. Fordi anlegg bidrar til viktig aktivitet gjennomførte Høyre i regjeringen den viktige og avgjørende omleggingen tippenøkkelen som gir idretten nå 64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping. Det bygges mange gode idrettsanlegg med dagens ordning og på grunn av økningen, også fordi idrettslagene vet at finansieringen kommer. Med Høyre i regjering har ventetiden også gått ned, og Høyre ønsker å fortsette satsingen på idrettsanlegg gjennom dagens ordning. For Høyre er det et viktig prinsipp at lokale prioriteringer skal ligge til grunn for anleggsutviklingen. Det er lokalt man kjenner behovene, og møter engasjementet. Tildelingen skjer, og må skje, på grunnlag av de initiativ og konkrete anlegg som etableres i hver region. Når det kommer til ekstra kostnadskrevende anlegg har vi fra regjering gitt ekstra støtte over støttemidler i KUD til svømmeanlegget i Tromsø. Dette reduserer belastningen på spillemiddelordningen. Hvorvidt vi skal ta dette inn mer systematisert har Høyre nasjonalt ikke tatt stilling til. Merverdiavgiftsordningen for frivillige organisasjoner er den største tilskuddsordningen til frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne og er i dag på 1,3 mrd. kroner. Dagens ordning er særlig tilpasset små organisasjoner og lag som ikke har administrative ressurser slik at disse kan prioritere aktivitet. Høyre har forbedret ordningen gjennom å øke ordningen med 350 millioner kroner denne perioden. Kulturdepartementet vil i løpet av høsten sende forslag til justeringer i ordningen for å sikre at denne blir enda mer treffsikker. Dagens ordning er etablert i samarbeid med frivilligheten, og en rettighetsbasert ordning vil kreve mer byråkrati og en endret praksis i hele frivillighetsområdet. Sammen med en samlet komité, fremmet Høyre forslag om å be regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.

1. Vil dere bidra til at summen som årlig avsettes til kompensasjon for vare- og tjenestemoms, kompenserer frivillighetens kostnader fullt ut?

Ja, Høyre har blant annet økt ordningen med 350 millioner kroner denne perioden for å nettopp kompensere fullt ut, noe som er et klart signal om at en vil fortsette å styrke ordningen.

2. Vil dere sørge for at ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg forblir en forutsigbar ordning som gir full kompensasjon?

Ja, vi ønsker økt forutsigbarhet og har tatt dette med i vårt program. Med Høyre i regjering har det blitt gitt full momskompensasjon til bygging av anlegg fire år på rad. Gjennom å endre søketidspunkt er det også lagt praktisk til rette for at dette kan følges opp i kommende år.

Idretten har i dag en god og forutsigbar finansieringsordning som er i en særstilling. Hvorvidt det skal settes av mer penger til idretten enn overføringene på kr 2,6 mrd er et budsjettspørsmål. Høyre har i vårt program at vi vil fjerne flypassasjeravgiften og heller innrette avgifter på transport som gir miljøeffekt fremfor å belaste reiseavstander hvor alternativene ikke foreligger.

Venstre (svar fra Morten Skandfer)

Venstre vil øke andelen i statsbudsjettet som går til anleggsmidler til nærmiljø- og breddeidrett samt folkehelsetiltak. Vi vil gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlig tilskudd, uavhengig av idrett. Vi vil frigjøre idretten fra spillemidler gjennom finanisering over statsbudsjettet. Venstre er opptatt av å styrke rammende for arbeidet som gjøres av frivillige og organisasjonslivet, også i idretten. Venstre arbeider derfor for forenkling og forutsigbarhet for aktørene. Jeg vil jobbe for at ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg blir en mer forutsigbar ordning. Idretten utfører mange oppgaver som fyller sentrale samfunnsmål. Forebygging, helsefremme, frivillighet og integrasjon er sentralt i Venstres holdninger til idrettens behov og oppgaver. For meg og Venstre er det viktig at det bygges idrettsanlegg over hele landet. Venstre vil legge til rette for bedre rammer for idretten gjennom bedre støtteordninger som i større grad skal kanaliseres over statsbudsjettet I styrkede budsjettrammer. Flyseteavgiften er en del av den grønne avgifts- og skatteskiftet. Dette skal vri forbruk og reisemønster over fra forurensende til ikke forurensende løsninger. For idretten i nord er det ikke noen andre realistiske alternativer transportmidler enn fly på lengere strekninger. Vi har stor forståelse for at dette rammer idretten i nord. Venstre har programfestet kompensajonsordninger der miljøavgifter rammer husholdningene urimelig, og idrettens situasjon må sees i samme bilde. Jeg vil derfor arbeide for en kompensasjonsordning for idretten/frivilligheten for flyseteavgiften.

KRF (svar fra Helga Marie Bjerke)



KrF mener de statlige tilskuddene må være preget av langsiktighet og forutsigbarhet. Det er et stort etterslep i utbetalingene av spillemidler til idrettsanlegg. Dette utgjør en stor usikkerhet for kommuner og lokale idrettslag. KrF mener det må bli større forutsigbarhet ved bygging av idrettsanlegg. Når det gjelder svømmeanlegg konkret, har KrF programfestet at vi vil arbeide for at det avsettes midler på statsbudsjettene til rentefrie lån for bygging av nye svømmeanlegg og opprustning av eksisterende anlegg. KrF mener det er viktig å legge til rette for at alle norske barn lærer å svømme, og derfor er det nødvendig med tilstrekkelig kapasitet på svømmebassenger i tilknytning til skoler rundt om i landet. KrF mener for øvrig at det skal settes krav om at svømmeundervisningen ikke kan avsluttes før elevene har nådd kompetansemålene og har gjennomført nasjonal prøve i svømming. Ja. KrF har programfestet at vi vil innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt. KrF mener det må bli mer forutsigbarhet og mindre etterslep i utbetalingen av spillemidler, men at den statlige støtten til idrettsanlegg primært bør være gjennom spillemidler og momsfritak. Samtidig sier vi også i stortingsprogrammet vårt at vi vil ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest. Dette vil bidra til å utjevne forskjeller mellom ulike regioner på anleggssiden. Dersom det på et tidspunkt blir aktuelt med ytterligere finansieringsordninger, må vi komme tilbake til evt. beløp i budsjettforhandlinger Dette har vi ikke konkret diskutert i KrF, men det vil være noen utfordringer knyttet til en slik ordning også. Vi har opplagt forståelse for problemstillingen, men dette er noe vi i så fall må diskutere grundig senere. Derfor kan vi ikke love å arbeide for dette per nå.

FRP (svar fra Kristian Wilsgård)

Det å sikre svømmeanlegg er viktig for å gi barn og unge et tilfredsstillende svømmeopplæringstilbud. Vi har over mange år registrert et stort behov for rehabilitering og nyetablering av svømmeanlegg. Det er et stort gap mellom tilgjengelige ressurser og behov for arenaer, noe som virker negativt på folkehelsesatsingen, og som begrenser rekrutteringen også til idrettsaktiviteter. Svømmeanlegg er ikke et isolert tema, men har store ringvirkninger på mange områder. Folkehelse generelt, rusarbeid, forebygging, rehabilitering, integrering og skolearbeid kan nevnes. Dette innebærer at man må se sektorovergripende og landet under ett. Vi må derfor i mye større grad ta ansvaret for bredden i tilbudet i hele landet. Fremskrittspartiet ønsker å styrke frivillige lag og foreningers rammevilkår, herunder utvidelse av momskompensasjonsordningen og økt skattefradrag. Fremskrittspartiet mener at frivillighet skal være skattefritt. Det er også derfor regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har styrket momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg i revidert nasjonalbudsjett 2017. Her ligger en tilleggsbevilgning til momskompensasjonsordningen på 10 millioner kroner som skal benyttes til bygging av idrettsanlegg.

Vi ønsker videre at ordningen med spillemidler til idretten blir endret slik at ventetiden blir fjernet, og at staten forskutterer restbeløp for Norsk Tipping slik at lag og foreninger som bygger idrettsanlegg får tilskuddet når anlegget blir tatt i bruk.

Det settes allerede av betydelige midler til anlegg gjennom både tippemidlene og momskompensasjonsordningene. Vi ønsker ikke å sette et konkret tall på en eventuell ytterligere satsing nå. Fremskrittspartiet har programfestet at vi ønsker å fjerne flyseteavgiften. Dette er den beste kompensasjonsordningen som både idretten og folk flest kan få.

SP

Senterpartiet mener det er behov for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet i utbetalinger av spillemidler og øke dekningen av idrettsanlegg over hele landet. Vi vil i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet vurdere muligheten for å bevilge investeringsmidler utenom spillemidlene. Senterpartiet vil også videreføre ordningen for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg som er viktig for å sikrer livsviktig tilgang til svømmeopplæring utover spillemidlene. Dette er en prioritert sak for Senterpartiet. Slik ordningen er i dag, gir den ikke nødvendig forutsigbar siden organisasjonene risikerer avkortning i refusjonen. Senterpartiet er eneste parti som har tatt initiativ til å gjøre ordningen regelstyrt slik at momsutgiftene refunderes fullt ut, og har fremmet konkrete forslag om dette gjentatte ganger i Stortinget, senest våren 2017. Uten å ta stilling til et konkret beløp, så vi Senterpartiet ta initiativ til ulike tiltak for å realisere behovet for idrettsanlegg over hele landet. I denne sammenheng er det helt avgjørende å styrke enerettsmodellen slik at inntektene fra spill tilfaller Norsk Tipping og ikke lekkes ut av landet til utenlandske spillselskaper som i dag henvender seg til det norske markedet. Full momskompensasjon vil også stimulere til anleggsutbygging. Ved å styrke kommuneøkonomien vil kommunene kunne realisere flere idrettsanlegg og gi støtte til idrettslag som har behov for anlegg. Senterpartiet vil vurdere behovet for andre tilskudd for å sikre behovet for anlegg i alle deler av landet. Senterpartiet er motstander av flypassasjeravgiften, og vi gikk derfor imot den da den ble foreslått av regjeringen. Gitt at det nå er politisk flertall for avgiften har vi forsøkt å være konstruktive ved å foreslå alternative modeller som innebærer at distriktsrutene skjermes. Det er langs dette sporet Senterpartiet nå arbeider. Dersom det skulle vise seg at vi ikke når frem med dette, vil vi vurdere alternative løsninger, som for eksempel kompensasjonsordninger av typen som Troms idrettskrets her tar til orde for. Senterpartiet mener at man skal ha gode muligheter til å drive med idrett uansett hvor man bor i landet. Vi er også garantisten for gode og rimelige samferdselsløsninger i hele landet. Jeg som representant for Troms vil legge stor vekt på å arbeide for rimelige og gode samferdselsløsninger for alle i Troms – også idretten.

SV (svar fra Torgeir Knag Fylkesnes)



SV har ikke tatt stilling til om svømmeanlegg spesifikt skal få midler fra staten, men vi har er positive til å supplere spillemidlene med penger på statsbudsjettet til utbygging av lokale anlegg. Svømmeanlegg står litt i en særstilling siden det er så viktig for sikkerhet og noe som må og skal prioriteres is kolene. SV ønsker å satse skikkelig på breddeidrettsanlegg, men vi har ikke tatt stilling til beløpet på en slik satsing. Det vil også frigjøre en del av spillemidlene. I beregningen må det også tas med at SV ønsker en mye sterkere kommuneøkonomi som også kan frigjøre mer penger til bygging av anlegg.

SV er positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene.

Ja det vil vi arbeide for SV ønsker å få en statlig tilskuddsordning til byggingen av idrettsanlegg og finansiere tilskuddsordningen over statsbudsjettet. Selve utformingen av ordningen har vi ikke tatt stilling til eller utarbeidet et forslag på - så det må vi komme tilbake til. SV har ikke tatt stilling til om eller hvordan det skal kunne etableres en kompensasjonsordning spesielt for frivillig sektor for denne avgiften. Vi har likevel foreslått å endre flyseteavgiften slik at den sikrer at områder av landet uten tilfredsstillende alternativer til fly ikke blir uforholdsmessig rammet, det er først og fremst flygningen mellom de store byene i Sør-Norge som må reduseres og ikke fly til og fra Nord-Norge.

