Er vi i ferd med å ødelegge Ofotfjorden?

LESERINNLEGG:

Ofotfjorden er en terskelfjord, dvs at den har naturlige hinder på bunnen før den munner ut i storhavet. Hvor mye forurensing tåler den før den blir som Oslofjorden var på ca 70-80-tallet, hvor det ikke fantes en fisk igjen der. Eller den som var der var så forgiftet at den ikke var tilrådelig å spise.

I forbindelse med oppdrett ved Bårøya hører man om at et slikt anlegg vil forurense like mye som urenset kloakk fra en by på ca 60.000 innbyggere. Narvik by har i underkant av 20.000 innbyggere, til sammenligning, og der er kloakken forhåpentligvis renset før den går ut i fjorden. Hvor mange fiskeoppdrett har vi i Ofotfjorden, og hvor stor by tilsvarer dette utslipp fra? Alle oppdrettsanlegg burde ligge utenfor fjordene. Storhavet tåler vel bedre slike utslipp enn små terskelfjorder. I tillegg har vi utslipp fra flyplassen, og det blir vel mer etterhvert. Hvis jeg har forstått det rett går avisingsvæsken direkte ut i Ofotfjorden.

Som ivrig isfisker på Sundisen om vinteren har jeg fisket en god del år der. De siste årene har jeg lagt merke til at leveren i fisken er blitt stadig dårligere, uspiselig. I vinter var det godt fiske med mye fisk, men det ble bare 1-2 middager med lever. Stort sett var leveren gul til brunaktig og når den var mørkebrun var det bare en liten stripe med lever. En fisk hadde en helt skarp turkisfarget lever.

Hvorfor er det slik? Hvordan er det da med resten av fisken, er den trygg å spise?

Hvis vi ødelegger bunnforholdene vil det kanskje gå ut over gyteforhold og mattilgangen til fisken.

Vi bør være føre var og undersøke hvor mye fjorden tåler av forurensing så vi ikke ødelegger den.