LESERINNLEGG:

Lærere bør ha studert faget de skal lære bort til barna våre. Det mener vi fordi vi tror på utdanning – også for lærere.

Etter fire år med borgerlig styre er norsk skole på vei i riktig retning. Elevene lærer mer, er mer til stede og flere fullfører videregående skole. Den største æren tilfaller selvfølgelig dem som jobber i skolen, men politikk spiller også en rolle. Vi har satset på kunnskap, videreutdanning for lærere og en trygg skole for alle elever.

Men vi er ikke i mål. Om lag 30 000 norske lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk mangler fordypning. For å sikre at alle lærere har studert faget de skal undervise i, har Høyre i regjering tredoblet antallet lærere som får mulighet til å ta videreutdanning. Siden vi tok over Kunnskapsdepartementet i 2013, har 20 000 lærere fått mulighet til å skaffe seg fordypning i faget de underviser i. De har alle fått tilbud om å få 75 prosent avspasering med lønn, eller et stipend på 110 000kr. Det er en investering i gode lærere.

Ordningen blir bare mer og mer populær. I år var det rekordhøy søkning, og 6000 lærere har fått innvilget søknaden. Av de lærerne som allerede har tatt videreutdanning, sier hele 7 av 10 at de syns at de selv har blitt flinkere til å undervise, og at elevene deres får et bedre faglig utbytte. Det viser at det lønner seg med videreutdanning og fordypning i fag – for både lærere og elever.

Det er feil når Senterpartiets Alf Fagerheim i Harstad Tidende 23. august hevder at vi avskilter lærerne ved å innføre krav om 30 studiepoeng fordypning for å undervise i fag på barneskolen, og 60 studiepoeng for å undervise i fag på ungdomsskolen. Kravet om fordypning trer ikke i kraft før 2025, og lærerne som ikke oppfyller kravene har god tid på seg til å klare det.

I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv. Det gjelder leger, jurister, bilmekanikere, elektrikere og de aller fleste andre. Nå gjelder det også lærere. Fordi om noe, så er læreryrket det viktigste av dem alle.