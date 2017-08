Hva skjer med Harstadpakken?

LESERINNLEGG:

Nå er det snart valg igjen, og jeg akter å ikke la Arbeiderpartiet atter en gang slippe unna med de dårlige nyhetene til etter valget, slik som i 2015. Da visste man at det var budsjettsprekk i Vegpakke Harstad allerede før Stortinget fattet vedtak. Nå får de si hvordan situasjonen er før Harstads innbyggere igjen skal gå til stemmeurnene!

I Harstad Tidende den 6. februar kunne vi lese om at knallhard jobb var nedlagt og at løsningen var på plass og innen rekkevidde: man skulle servere full pakke til 810 kroner mnd., 214 kroner mindre enn det som var foreslått. 60 passeringer skulle beholdes, og prisen for passering skulle opp fra 12 til 15 kroner (minus 10 prosent rabatt), og nedbetalingstiden skulle opp fra 15 til 20 år.

Hele korthuset bestod av flere elementer, hvor den som skulle betale den største innskuddsdelen var Staten ved Statens vegvesen (180 mill.). Nå har det seg slik at det ikke ligger inne noen midler til Harstadpakken (HP) i Nasjonal transportplan (NTP), og det er fra statlig hold ikke gitt noen signaler om at det kommer statlig bidrag til den skakkjørte økonomien i HP. Holdningen er heller at HP har fått de midlene som var estimert og beregnet, og at manglende økonomisk styring ikke premieres med mer penger. Prinsippene for porteføljeprosjekter har vært tindrende klare fra dag én, og følgelig også konsekvensene ved manglende kontroll og styring.

Da er hovedbjelken i korthuset borte, og alt ligger i ruin. Dette er alt annet enn hva Bremnes, Opsal, Simonsen og Fjellstad lovet i februar 2017, og svaret jeg fikk da jeg spurte om dette i formannskapet rett før sommeren; altså ingen løsning.

Jeg begynner også å bli litt oppgitt over retorikken som benyttes, hvor man maner til å dra sammen og at vi må bruke våre kontakter inn til regjeringen og Storting for å få mer penger til pakken. Alle skjønner innerst inne at det så å si er en umulig oppgave, og den situasjonen kommer ikke til å endre seg dersom det skulle komme en ny regjering heller. Presedensen en slik bevilgning ville danne overfor andre byer som har opplevd budsjettsprekker vil ingen regjering gi liv til. Da er det flere Arbeiderpartistyrte byer, som for eksempel Bodø, som straks ville meldt sin interesse.

Vedtaket som ligger til grunn for HP i dag gir heller ikke rom for å øke nedbetalingstid til 20 år. Den eneste årsaken som ville kunne forlenge avdragstiden, er hvis inntjeningen til bomringene er så lave at kommunenes og fylkeskommunens garantiansvar står i fare for å slå inn.

Løsningen for en hel Harstadpakke vil nok dessverre være at bilistene får hele regningen denne gangen også – og den kan bli dyr. Da må flertallet i Harstad kommunestyre sende en ny anmodning hvor man ber departementet øke bomtakstene til et nivå som vil dekke hele ekstraregningen. Da vil sittende og en eventuell ny regjering sannsynligvis gi tilslutning til det lokaldemokratiet ønsker.

Jeg kan heller ikke la være å kommentere Opsals forsøk på å dukke unna spørsmålet i HT 16. august på hvordan Arbeiderpartiet ville løse dette. Svaret er like dårlig som forsøket på å dukke unna hvor bompenger generelt dras inn på banen. Det har absolutt ingenting å gjøre med det faktum at Arbeiderpartiet har kjørt HP inn en hengemyr de ikke kommer ut av, og at den «endelige løsningen» ikke er annet enn et nytt luftslott.

Arbeiderpartiet med venner burde heller gi velgerne et klart svar på hvordan de har tenkt å levere de lovet – OG DET FØR VALGET!