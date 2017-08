724 grunner til å skifte regjering

LESERINNLEGG:

Troms har stort behov for kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Mye av veksten i Norge vil skje her nord – hvor vi er i verdenstoppen på å utnytte ressursene til vårt felles beste. Da trenger vi flere kloke hoder og hender.

Samtidig er det høy arbeidsledighet blant unge i andre landsdeler. Man skulle kanskje trodd at det ga Høyre/FrP-regjeringa gode grunner til å opprette flere studieplasser. Særlig kunne de ha sett mot nord. Men de har holdt seg passive og ikke lagt til rette for at flere kan ta utdanning her.

Resultatet er at regjeringa i år setter en ny nedslående rekord: Det er flere som ønsker å studere enn noensinne, men siden regjeringa har ikke fulgt opp med et løft i antall studieplasser var det i år 23 387 kvalifiserte søkere på landsbasis som ikke fikk plass, en økning på 69,8 prosent på fire år.

I Troms har tallene økt enda kraftigere. I 2013 fikk 307 kvalifiserte søkere avslag i Troms. I 2017 var tallet 724.

724 kvalifiserte søkere ønska altså å studere her. 724 potensielle lærere, sykepleiere, ingeniører eller fiskerikandidater. 724 mulige arbeidstakere som kunne tatt jobb i det voksende næringslivet i nord, eller i en helsetjeneste som trenger kvalifisert personell. Men de fikk nei.

Drømmer som legges på hylla. Muligheter for Troms som legges på is.

Arbeiderpartiet er helt tydelige på at vi ønsker et taktskifte innenfor høyere utdanning. Vi ønsker at flere skal få muligheten til å studere her, fordi vi vet at jo flere som gjør det, jo flere vil finne jobb og bo i landsdelen.

Med en Arbeiderpartiet-ledet regjering vil folk se et taktskifte i satsingen på utdanning. I vårt forslag til alternativt budsjett foreslo vi 3000 nye studieplasser i 2017. Det ville gitt minst 110 nye plasser til UiT. Med dette kunne man starta master i luftfart i Tromsø, et studie som er veldig etterspurt. Vi ville også sørget for flere plasser på studier som blant annet teknologi, reiseliv og sykepleie. Kompetanse vi vet Nord-Norge trenger, men som regjeringa somler med å gjøre noe med.

Skal Norge ha noe å leve av i fremtida er vi helt avhengig at vi lykkes i Nord-Norge. Da må vi legge til rette for at folk kan studere her. Arbeiderpartiet sier nei til Høyre/Frps passivitet, og ja til at flere kan oppfylle drømmene sine i Troms!