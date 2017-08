Sist ut i rekken av valgkampstunt, er min hjembys ubestridte bloggdronning, Sofie Elises video, som ble spredt i sosiale medier søndags ettermiddag og kveld.​ Min klassevenninne på videregående skole, har stått bak og medvirket i en video som oppfordrer folk til ikke å stemme på Fremskrittspartiet. Det er flere ting enn musikken som får meg til å stusse. Mange av påstandene er direkte løgn, og er rett og slett vanskelig å svelge.

Se videoen her: - Veldig kult om dere ikke stemmer Frp

I motsetning til Norges største blogger, vil jeg bruke tiden på å snakke mitt eget parti opp, heller enn å snakke ned partiet som Sofie Elise tydeligvis skal stemme på: Arbeiderpartiet. Mye kan tyde på at hun har funnet tilbake til sitt gamle parti, etter å ha vært innom både Høyre i 2013, og Miljøpartiet De Grønne i 2015. Veien fra rosa til rød synes kort.

Jeg har ikke til hensikt å kritisere videoen hennes, musikksmaken eller hennes valg av parti, men omgangen med fakta gir meg en noe dårlig smak i munnen. På kort tid slenges det ut så mange påstander, at det er et under at det ikke går tett i halsen. Jeg følte derfor et behov for å tilbakevise et par av disse.

I et av punktene til Sofie Elise, hevder hun at Fremskrittspartiet har kuttet i bistanden for å hjelpe U-land. Jeg skulle ønske det var så vel, men dessverre har ikke FrP fått gjennomslag for å kutte i bistanden, som har gått til korrupte statsledere og diktatorer. Disse milliardene av skattebetalernes penger, skulle jeg heller sett kom det norske folk til gode, blant annet til å styrke forsvaret, bygge trygge veier og gi barna våre skikkelige skolebygg.

Kanskje den mest sentrale karakteren i videoen, er Sofie Elise som spiller innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ? en av Norges tøffeste politikere. Mens Sofie Elise sleiker på et kors, kommer det også nok en usann påstand om at Fremskrittspartiet ikke vil bære flyktningbarn inn til Norge på gullstol. Det er tydeligvis lett å være innvandringsliberaler når man tjener godt, og overhodet ikke kjenner innvandringens konsekvenser på kroppen. Sofie Elise er selv en som jobber hardt, og alt hun har oppnådd er et resultat av dette. Det er nettopp dette Listhaug snakket om, da hun sa at ingen kan forvente å bli båret på gullstol i Norge. For å bli skikkelig integrert, er det helt nødvendig med betydelig egeninnsats. Langt mellom liv og lære for Sofie Elise, med andre ord.

Jeg kjenner Sofie Elise som ei reflektert jente. Hun har også en god evne til å argumentere for sine synspunkter. Jeg husker flere av gangene vi diskuterte politikk på ungdomsskolen eller på videregående skole. Vi hadde til og med faget «Politikk og menneskerettigheter» sammen. Jeg har rett og slett stor respekt for Sofie Elise. Derfor er det skuffende at hun har en så lemfeldig omgang med fakta, selv om videoen åpenbart er ment som et humoristisk innslag i valgkampen.

Stemmeretten er en av de viktigste rettighetene vi har i et fritt samfunn. Mange av hennes fans skal kanskje stemme for første gang, og er muligens usikker på hva man skal stemme. Jeg skal ikke bruke tid på å si hvem dere ikke skal stemme på, eller å forsøke å skremme dere bort fra det partiet dere har valgt ut. Jeg kommer i tiden fremover til å fortelle deg hvorfor jeg syns det hadde vært kult om du stemmer Fremskrittspartiet 11. september. Likevel er jeg sikker på at Sofie Elise har mer suksess med sin kamp mot Freia Påskeegg, enn mot Norges tredje største parti, Fremskrittspartiet.