Feil å skylde på flyktningene i Harstad

Når Frps Eivind Stene står fram i HT 5/7 og påstår at boligproblemet i Harstad Kommune skyldes pågangen av flyktningene som er kommet til byen, blir det helt feil.

Kommunen har i årevis slitt med mangel på kommunale boliger og langt før vi fikk pågangen av flyktningene hit, så å legge skylda på dem blir altfor lettvint. Hva Frp har prøvd den siste tida er å skape frykt og uro blant byens innbyggere når kommunen planla for individuelle boliger for mennesker i en sårbar situasjon, les rus og psykiatri, hva kommunen prøver er å tilrette legge for et vanlig liv til de som er i en vanskelig situasjon, istedet for å velge institusjonsbasert bolig.

Det er bare å gå litt tid tilbake til å se eksempler på Frp`s politikk, forby innvandrere å bruke sitt eget flagg i 17 mai toget, forby tigging i byen, når viktige samfunnspørsmål diskuteres vil bare Frp ta den letteste utvei, å vedta en lov som forbyr disse tingene. ”For folk flest” her i landet har empati, medmenneskelighet og raushet, noe partiet mangler i høyeste grad. Kanskje skulle Frp skifte navn til Imotpartiet,s å når stortingsvalget står for døra, velger jeg å stemme mot imotpartiet.