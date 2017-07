- Hvor går NAV?

LESERINNLEGG: I 2009 ble NAV etablert i Kvæfjord. Den statlige A-etat og Trygdekontor ble slått sammen med kommunens sosialkontor. I starten var det 2 kommunale stillinger og 3 statelige. Bemanningen på NAV-kontoret er utvidet og i dag er det flere stillinger lønnet av kommunen enn av staten.

Fra 3. april har NAV fått nye føringer. Mulighetene for uanmeldte besøk på kontoret er redusert. Brukere skal benytte telefon eller digitale løsninger/ nav.no. Ressursene som frigjøres skal gå til brukere med omfattende behov.

De med omfattende behov er også de som har største utfordringer med å bruke telefon og digitale løsninger. Tall viser at 4 av 10 avbryter telefonsamtalen før de kommer frem til den som skal hjelpe og bare 14 % av henvendelsene til NAV er digitale. Mange av de mest hjelpetrengende benytter ikke avtalte NAV-besøk, 34% av henvendelsene til NAV er spontane.

De digitale løsningene blir for vanskelige, enten så finner man ikke frem i systemet eller språket som benyttes er ukjent og man forstår ikke hva det spørres etter. Dette gjelder spesielt for eldre, personer med kognitive utfordringer, psykisk lidelser, rusproblemer og utlendinger med dårlige språk-kunnskaper, men også ungdom som ikke forstår prosessen i saksbehandlingen sliter. De mest hjelpetrengende opplever at NAV blir utilgjengelig.

Da oppsøker de mest hjelpetrengende andre instanser i kommunen for å få hjelp. Psykiatritjenesten, flyktningkontoret og koordinator for funksjonshemmede må daglig hjelp disse personene med å få hjelp fra NAV, og det brukes mye kommunale ressurser for at hjelpetrengende skal får hjelp hos NAV. Et NAV hvor de fleste stillingene er finansiert av kommunen.

Dette er ikke en kritikk av lokalt NAV-kontor. Dette er en styrt utvikling fra staten. NAV-Kvæfjord har strukket seg langt for å tilrettelegge for spontane besøk. Likevel er tilgjengelig begrenset. Det foreligger også planer om sammenslåing til større og færre NAV-kontor (St.meld. 33 «NAV i en ny tid»).

Der heter at en sammenslåing må være lokalt forankret og basert på gode dialoger. Da håper jeg at resultatet av en god dialog og en lokal forankring også vil være politisk forankret og at NAV- Kvæfjord fortsatt skal være lokalisert i Kvæfjord. Det må ikke bli nødvendig for personer som ikke kan benytte seg av telefon eller digitale løsninger å reise til Harstad for å få hjelp av NAV.