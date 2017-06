LESERINNLEGG : Vannscootere eller trivsel?

Til tross for advarsler fra natur- og friluftslivsorganisasjonene og et stort flertall av landets kommuner, fjernet regjeringen i vår forbudet mot vannscooterkjøring nærmere enn 400 meter fra land på sjøen og 500 meter i innsjøer. Disse frisonene var etablert for å ta vare på sårbar sjøfugl og folks naturopplevelser, sikkerhet og trivsel langs kysten.

Den siste perioden har stortingsflertallet åpnet norsk natur for stadig mer motorisert ferdsel. Åpninga for utvida lek med vannskutere er siste bidrag fra ei regjering som har bevaring av natur som nedprioritert mål. Utviklinga truer det enkle friluftslivet langs kysten, der langsomhet og stillhet er viktige verdier. Dette er verdier som er sterkt truet, og en utvikling Den Norske Turistforening (DNT) har advart kraftig mot.

Vannscootere er annerledes enn båter. Med lynhurtige, krappe manøvreringer og fart, fører vannscooteren til uforutsigbarhet for både dyr og mennesker som også bruker havet. Jeg har ennå til gode å se en vannskuter i sakte fart. De som anskaffer denne redskapen er ikke ute etter dorgefart eller nyttetransport. Vannskuter er et leketøy uten nytteverdi, selv om tilhengerne skulle påstå noe annet. 50 knopp (> 90 km/t) er uhyggelig fort på sjøen. Enhver med litt sjøvett i behold aner konsekvensene av bråstopp, fall fra farkost, kollisjon samt hvilken trussel dette utgjør for en allerede presset bestand av sjøfugler. I løpet av de siste ti årene har bestandene av de pelagiske sjøfuglene blitt redusert med 40 %, mens antallet av de mer kystbundne sjøfuglene har gått ned med rundt 30 %. Det er dramatisk!

Regjeringens frislipp vil bety økt støy, et høyere konfliktnivå og flere ulykker på sjøen. Det er ikke ei privatsak å utøve «rekreasjon» omgitt av et høgt antall desibel. Det er et stort flertall som ønsker frihet fra støyen som er forårsaket av et lite mindretall. Når DNT, sammen med alle landets frilufts- og miljøorganisasjoner, går i mot frislipp av motorisert lek på sjø og snø, så er det et rungende JA til vern av sårbar natur og bevaring av det som måtte være igjen av stillhet og ro i norsk natur.

For DNT er det viktig å ta vare på trivselen langs kysten og ved norske innsjøer. Nå er det opp til kommunene å lage lokale regler for vannscooterkjøringen. Mange er heldigvis allerede i gang. DNT oppfordrer alle kommuner der det er relevant til raskt å få på plass lokale forskrifter. Det trengs hvis det fortsatt være trygt og trivelig å nyte den norske sommeren langs kysten og ved norske innsjøer.

Det blir spennende å se hvilke regler kommunene i Sør-Troms i fellesskap kommer fram til. Det vil i denne sammenheng være naturlig at landets og regionens største friluftsorganisasjon blir tatt med på råd i dette arbeidet.