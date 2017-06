Robust og godt skoletilbud må ikke ligge sentrumsnært

LESERINNLEGG: Robust og godt desentralisert skoletilbud

Senterpartiet i Harstad applauderer Harstad skipsindustri sine gode tiltak for sentrumsutviklinga. Vi trenger et sentrum i Harstad som er attraktivt og som fungerer som motor for omlandet. Men, vi må på veien ikke glemme at også omlandet er viktig for Harstad. By er by, men distriktene er hele landet. Derfor vil vi sette spørsmålstegn ved det nye forslaget om en ny stor videregående skole nede på HSI-tomta. Vil en slik sentralisering av skoletilbudet i Sør-Troms være utviklende og til det beste for regionen? Vi mener et robust og godt skoletilbud ikke nødvendigvis trenger å ligge sentrumsnært, og heller ikke være størst mulig - slik tanken bak forslaget om en ny stor vg.skole er.

Ny videregående skole her? Harstad skipsindustri åpner for å legge til rette for ny videregående skole i sentrum av Harstad.

Vi må ha et bredt utdanningstilbud i regionen. Som på den ene siden gjenspeiler dagens og fremtidens yrkesfaglige behov i arbeidsmarkedet i vår region, og på den andre siden gir de som ønsker en studiespesialiserende eller estetisk (musikk/drama/dans) utdanning mulighet til det. Vi trenger et godt skole- og utdanningstilbud som sørger for at ungdom klarer seg gjennom videregående skole, og at de ikke må flytte på seg for å gå den retningen de ønsker. Det krever at vi har et bredt faglig tilbud og god oppfølging av elevene. Det er derfor viktig at vi i fremtidig skolestruktur har minst like mange fagtilbud å tilby våre unge som vi har i dag. Da må vi huske på at det er Stangnes vgs. og Rå vgs. som har bredest fagtilbud ut over studiespesialisering. Der spesielt Rå har vært sterkt utsatt for nedskjæringer og kutt i tilbudet de siste årene. At store enheter er det rette er heller ikke entydig rett etter pedagogiske og faglige argumenter. Man vil få samlet lærerressurser og fagkompetanse gjennom en større skole, men vil man kunne oppnå et bredere og bedre tilbud til elevene? Rå vgs. representerer et helt unikt utdanningstilbud, som vi burde styrke, heller enn å bygge ned. Rå har kvaliteter som ligger i skolens plassering, som ikke vil kunne erstattes ved et nybygg i sentrum.

Vi må få ned frafallet i den videregående skolen. Vi vet at det er et stort problem med dropout. I dag fullfører bare halvparten av elevene som starter på videregående skole i Troms fylke utdanningen på normert tid. Og for dem som ikke kommer seg igjennom, øker risikoen for å bli utestengt fra fremtidig arbeidsliv. Dette er en faktor som må tas med i regnestykket når ny skole skal planlegges. Rå vgs. har lavt fravær blant elevene, samt lang erfaring med tilrettelagt undervisning. Mange av elevene som kommer dit på hverdagslivstrening får det de trenger for å komme seg videre i livet, og tilbudet er helt klart viktig å satse videre på. Rå har også spennende kvaliteter som kan gjøre skolehverdagen mer innholdsrik, gjennom samlokalasjon med landbruksrådgivingen, hageanlegg og idrettsanlegg. Matfag kan krydre hverdagen med egen kjøkkenhage, og idrettsfag har godt tilrettelagt med idrettsfasiliteter rett i nærheten. I tillegg må vi ikke glemme kompetansen Rå har opparbeidet seg på å tilrettelegge undervisning for svakere stilte elever. Vi kan ikke se oss blinde på effektiv skoledrift, vi må se de unge menneskene som skal benytte seg av skoletilbudet. Vi kan også sette spørsmålstegn ved om nybygg er den beste løsningen, både rent økonomisk og driftsmessig. Det koster å bygge nytt, gjerne mer enn opprinnelige kostnadsestimat. Er det så mye å spare gjennom stordriftsfordeler og vedlikehold på nybygg, slik at renovering av eksisterende bygningsmasser ikke er lønner seg?

Gourmetbyen Harstad trenger Rå vgs. Gorumetbyen Harstad trenger råvarene fra gårdene i Kvæfjord og Harstad, og gourmetbyen trenger et sterkt utdanningstilbud innen restaurant- og matfag, som er god på lokale råvarer. Det får vi gjennom å satse på Rå, hvor elevene har tilgang på egenproduksjon i veksthuset. Nytt undervisningsbygg for restaurant- og matfag, var også ferdigstilt i 2009. Det er jobbet godt på Rå de siste årene med lokale råvarer og utvikling av det lokale matfatet. Sammenhengen mellom jord og bord kommer godt frem på Rå.

Norsk mat er trygg mat, og norsk mat gir muligheter for andre næringer lokalt i regionen. Kanskje vi i fremtiden kan få opp et tilbud om naturbasert reiseliv gjennom å satse videre på Rå? Da kan elevene gå videre på «Travel and Tourism Management» ved UiT campus Harstad. Kortreist mat og grønne næringer er fremtidsrettet, og turisme rundt disse likeså. Naturbasert reiseliv – lokal matkultur og friluftsliv, har gode vekstvilkår på Rå VGS.

Vi jobber for norsk mat og hele landet. Harstad Senterparti vil jobbe aktivt for at vi beholder et bredt utdanningstilbud for våre ungdommer, og at vi tenker fremtidsrettet. Rå vgs. har store arealer, som gir muligheter til utvikling. Blant annet har skolens hageanlegget stort potensial. Viktig at regionen beholder de arbeidsplassene og kompetansen som ligger på Rå og i Kvæfjord. At vi beholder den faglige plattformen rundt landbruk, Idrett- og friluftsliv, helse- og oppvekst og restaurant- og matfag som er bygget opp der over flere år, og at disse styrkes. Rå har dessuten muligheter for å bygge mer, med god plass til utvikling av bygninger og uteområder. Harstad Senterparti mener det vil styrke regionen ved at de arbeidsplassene og kompetansen som ligger på Rå og i Kvæfjord forblir her også i fremtiden.