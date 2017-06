Ja til kontor, nei til omsorgsboliger i Statoil-bygget

LESERINNLEGG:

Jeg finner behov for å presisere SVs syn på den aktuelle debatten rundt evt kjøp av det nygamle Statoil-bygget i Medkila. Dette innlegget er i all hovedsak identisk med innlegg jeg holdt i kommunestyret 22. juni.

Hvem legger premissene for debatten?

Jeg registrerer at verken rådmannen eller eierne av Statoil-bygget i Medkila har sett behovet for å invitere verken formannskapet eller kommunestyret på befaring. Eierne Apotekerforeninga og Harstad skipsindustri seiler i denne sammenheng under bekvemmelighetslagg, Medkila omsorgsboliger.

Det er forunderlig at ikke eierne først og fremst er opptatt av å selge eiendommen, men absolutt skal diktere kommunen hva bygget skal brukes til. Kommunestyrets flertall har latt eierne legge premissene for debatten. Debatten om å bruke bygget til omsorgsboliger er et feilspor. Den burde kommunen umiddelbart lagt død. Alle boligene med heldøgns omsorg og slett ikke alle omsorgsboligene kan legges i en getto. De må derimot spres på flere steder og plasseres naturlig i ordinære boligområder i bydelene og distriktet.

Da vi fikk denne saka til første gangs behandling på senvinteren var jo fokus et helt annet. Først og fremst ble den utsatt fordi at partiene skulle kunne foreta ei grundigere behandling av saka. Sakspapirene som var utarbeidd var ikke så knappe som enkelte av formannskapets medlemmer ville ha det til. Et hovedpunkt i rådmannens saksutredning har druknet helt i sidedebatten om omsorgsboliger; at det vil være ”særdeles gunstig økonomisk” å kjøpe bygget og bruke det til kontor; til rådhusfunksjoner. Spørsmålet SV har stilt opptil flere ganger i vår er: Har vi råd til å la være å kjøpe Statoilbygget? Hvor mye rådhus får vi bygd for 75 millioner?

Saner Rådhus 1 b!

Det gamle sykehusbygget i sentrum, nå Rådhus 1 b, er saneringsferdig. Er det kommuneøkonomisk forsvarlig å bruke mer vedlikeholdsmidler på bygget? Vi mener nei, fasaden mot rådhuset og byen er pusset opp mens baksida ser forfalt ut. Det fysiske arbeidsmiljøet innendørs holder ikke mål og bygget er milevis unna å ha universell utforming. Det beste vil være å sanere hele bygget og frigjøre tomta til annet behov. På kort sikt kan hele staben flytte til Medkila og både publikum og de ansatte får en ny og bedre hverdag.

Når det gjelder bolig med heldøgns omsorg og omsorgsboliger har kommunestyret allerede sagt en god del både om behovet og plasseringa. Å vurdere ombygging av det nevnte Medkila i den sammenhengen burde være helt uaktuelt. Derimot kan jeg være enig med påvirkningsagenten Rolf Olsen i at den opplevde og reelle avstanden til Medkila er to forskjellige ting. I så måte vil det ikke by på problemer om rådhusfunksjoner ligger der i framtida. Befolkningstyngdepunktet i kommunen ligger jo nettopp der og det blir litt kortere å besøke stedet for de som kommer fra sørbygda. Husk at Harstad kommune strekker seg helt til fylkesgrensa mot Nordland i Hårberget.

Utred rådhusbehovet nå!

Jeg vil derfor be om at vi får den grundige saka om hvilke funksjoner som vi trenger i et nytt rådhus; hvilke av disse som evt kan ligge i Medkila og hva som må ligge i sentrum. Ei forsering av rådhussaka er hva som nå burde opptatt kommunestyrets medlemmer langt mer. Rådmannen burde straks satt fart på å utrede dette etter signal fra kommunestyrets flertall, men dessverre der er vi ikke.

Vi har vedtatt av viktige rådhusfunksjoner som rådmanns- og ordførerkontor, formannskaps- og kommunestyresal samt publikumsretta funksjoner som servicetorg skal ligge i sentrum. Derimot, å la sjansen for raskt å komme i gang med rådhusfornyelsen gjennom et kjøp av Statoibygget i Medkila mener vi i SV at Harstad kommune ikke har råd til. I alle fall må man ta seg tid til å utrede saka grundig og seriøst før man evt stenger det mulighetsrommet dette kan gi. La oss spare penger på ei slik delt løsning og heller bruke dem på å gi innbyggerne et enda bedre velferdstilbud!