Hurra for idrettsbyen Harstad

LESERINNLEGG :

Idrettsmiljøet i Harstad er fantastisk. Det gir oss livskvalitet og folkehelse. Størrelsen på byen tatt i betraktning har vi et meget godt tilbud av forskjellige idretter i Harstad. Dette skyldes mange fremtredene ildsjeler som er den del av det store apparat av frivillige,- villige folk som står på for idretten i det daglige.

Idretten er en sentral del av frivilligheten som lag og organisasjoner representerer. Vi bryr oss om hverandre i Norge. Det er viktig for oss å bry oss. Å bidra – og å få hjelp - bygger tillit,- idretten er en del av denne «veven» som binder oss sammen og gjør oss sterkere som samfunn.

La oss være bevisst idrettens plass i den store sammenhengen:

• Til å bidra til robuste barn og unge med selvtillit og evne til å bry seg.

• Til å bygge et samfunn som integrerer nye samfunnsborgere og etablerer en samfunnskontrakt som ikke er verdt å bryte.

• Til å gi livslang læring og fundament for god folkehelse.

En god og aktiv barne-idrettskarriere varer livet ut!

Harstad Idrettsråd har, sammen med lag, organisasjoner og Harstad kommune utarbeidet en grundig og god rapport:

• «Idrettsbyen Harstad» - idrettens plan for anleggsutvikling i regionen.

I forordet sies det at:

• «Planen favner mangfoldet i idretten, alt fra enkel tilrettelegging for lavterskel aktivitet i nærområdet til utvikling av større idrettsanlegg. Idretten vil gjennom planen være en premissgiver og aktiv pådriver for den fremtidige utviklingen av idrett og helsefremmende aktivitet i Harstad kommune. Visjonen ”idrettsglede for alle” skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetene våre.»

Idretten har satt seg selv i førersete og ønsker å se seg selv som en samfunnsmessig viktig drivkraft og premissgiver. De ser en region som vokser og knyttes sterkere sammen gjennom næringsutvikling, infrastruktur og kommunikasjon. I dette bildet har idretten en sentral plass.

Vi trenger idrett og anlegg der folk bor. Vi må sikre breddeidretten og samtidig gi vekstvilkår for de som strekker seg etter toppen. Det er mulig å få til begge deler. Det er dette rapporten «Idrettsbyen Harstad» tar sikte på og leverer et fundament for. Rapporten er resultat av en bredt anlagt arbeidsprosess og godt forankret i Troms idrettskrets. Arbeidet som er lagt ned fortjener ros!

Idretten skal fremme følgende verdier for barn og unge gjennom aktivitets- og organisasjonsverdiene:

• Glede, helse, fellesskap og ærlighet

• Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

Det er flott at idrettsrådet har den drivende kraft som skal til for å utarbeide, forankre og prioritere en ønsket utvikling på anleggssiden i Harstadregionen. Det er fremover nødvendig at vi politikere følger arbeidet tett og bidrar til at vi kan realisere viktige anlegg. Anlegg er sentralt for å kunne skape idrettsglede og folkehelse.