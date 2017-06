Edvins sarkastiske frispark

LESERINNLEGG :

I HT lørdag 17.juni 2017 har Edvin Eriksen en petit-artikkel om Harstad Kommunestyres vedtak 1.juni 2017 i saken om endring av skjenkeregler på uteserveringer i byen vår. Humor er et sterkt virkemiddel, og selv tilhører jeg de som synes det er greit å spøke med det meste. Det kan inkludere å løfte på mullaher, fleipe med tjukke folk og harselere med ulike samfunnslag, som i eminente Dollhouse i Aftenposten på lørdager.

Felles for disse formene for satire er at de omhandler temaer snarere enn personer. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg leste «Sprit, sprit og mere sprit». Vanligvis godlynte, runde, trivelige Edvin med et hode fylt av myke krøller og en skarp penn har plutselig brukt lørdagskåseriet sitt til å fremme politiske poeng og i farten ramme enkeltpersoner i det kollegiet han selv er en del av- selv om han nå i egenskap av vara for SV til kommunestyret bare møter en sjelden gang.

Møtetidspunkt og sak er tydelig definert i artikkelen. De som gikk på talerstolen karakteriseres som snøvlete og spritdunstende. Jeg var en av dem, og jeg kan trøste deg med at vi, etter mer enn 5 timers møte eventuelt bare var trøtte og svette. Det var lav partyfaktor- men stort engasjement for å gjøre det enklere å drive uteservering i byen vår.

Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal ha et regelverk som gjør at jeg ikke kan ta med et glass vann utendørs på en inngjerdet platting i sola i Harstad- det kunne jo vært en tynn drink og personalet som er leid inn for å stå i døra ut kan ikke se forskjell og kan ikke kreve å få smake på innholdet i glasset mitt. De samme strenge krav til skjenking gjelder både inne og ute. Det politisk korrekte rødvinsglasset har imidlertid vært tillatt å ta med ut hele tiden.

Ordfører beskrives som en begeistret, enkel sjel som jubler ja til alt «barna» vil- og attpåtil nærmest tillegges en positiv holdning til «pornohub»- hva nå det er for noe- men det er kanskje et velkjent fenomen i Eriksens kretser? Skjønt – etter eget utsagn holder han mest på med HB – noe som vanskelig kan tolkes som noe annet enn HjemmeBrent- et produkt som kanskje er mye utbredt på bygda, men som til forskjell fra svakere kjøpevarer, faktisk er forbudt. Og skal vi på Eriksens vis spinne tilsvarende videre på hva som ofte følger med denne kulturen- så er vi på forsamlingshusene der hjemmebrenten flommer med og uten kaffe og 14-åringer ligger i høystakken og spyr. Ingen vanskelige skjenkeregler der, nei. Og festdeltakerne er sikkert velkomne på nachspiel i det grønne bak Eriksens naust der han skriver at han har et lite sortiment av gode drikkevarer. Bedre det enn å gi de som lever av å drive restauranter og barer mulighet til å tjene penger på det.

SVs Bård Vegar Solhjell avsluttet sin politiske karriere rett før helgen med å karakterisere debattene i norsk politikk som kjedelig. Denne saken minner ikke så lite om retorikken som brukes av betydelig mektigere og selvgode menn med forvokst ego og mage- kanskje Eriksen har latt seg inspirere både av sin partikollega og av den store verden utenfor den hjemlige lekeplassen?

For å holde meg til fotballspråket; Eriksens sklitakling kvalifiserer til straffespark.