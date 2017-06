Framtiden til Olaåsen gård

INTERPELLASJON:

Olaåsen Gård eies av Britt Marthinussen og er beliggende på Kvæfjordeidet, like over grensen til Kvæfjord kommune. Majoriteten av de som nyter godt av gårdens tilbud er imidlertid hjemmehørende i Harstad kommune.

På Olaåsen bor det et mangfold av dyr. Først og fremst er det hester og sauer som krever daglig tilsyn og stell. Konseptet er etablert med grunntanken om å bruke nærhet til dyr og det fine samspillet mellom dyr og mennesker til ulike former for aktivitet og terapi for mange ulike brukergrupper. Siden 2006 har gården hatt tilbud om ulike former for arbeidstrening og utplassering, terapiridning med godkjente fasiliteter og godkjent fysioterapeut, ulike tiltak i samarbeid med skolene- både som alternativ og ordinær læringsarena. Videre har Olaåsen vært utplasseringssenter for elever fra videregående opplæring og universitetet, besøksgård for skoler, barnehager og mottak og avlastning for barnevernet samt vært brukt som prosjekt for eldre i regi av sykepleiestudenter.

Både eier av gården og innleid personale besitter nødvendig formalkompetanse innen sine veiledningsområder, noe som er særlig viktig i forhold til de som trenger tilbudet mest- de som er lengst unna å gjennomføre vanlig skolegang og å delta i arbeidslivet på lik linje med andre.

Gårdens drift er helt avhengig av at brukerne er en del av ulike støtteordninger forvaltet gjennom NAV eller andre instanser/organisasjoner. Disse ordningene og måten NAV og kommunene (Harstad og Kvæfjord) drifter sine tilbud på, er gjenstand for stadige endringer, omorganiseringer, nye former for tilbud og nye tiltaksløsninger. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å planlegge gode og langsiktige tiltak innen for eksempel dyreassosiert intervensjon og terapiridning med så liten forutsigbarhet.

Som et eksempel skjer sosial trening ut fra at brukerne får tilbud om å være vertskap under besøk, medhjelpere under terapiridning, medlærere under undervisning og lignende. De får oppgaver der de plutselig er den med erfaring, tillit og de er kompetent. De får umiddelbare tilbakemeldinger på hvor viktig de er og hvor stor forskjell de gjør i møte med andre. De ser at de gjør en forskjell for dyrene og de får også i møte med dyrene umiddelbare tilbakemeldinger på hvor viktig de er.

Vi ber om at Harstad kommune tar et initiativ til et koordinerende møte mellom representanter for Olaåsen Gård, Kvæfjord kommune, lokal NAV-ledelse , Harstad kommune og eventuelle andre naturlige samarbeidsparter med formål å se på hvilke muligheter som finnes i ulike støtteordninger for å sikre et forutsigbart og tilrettelagt tilbud på Olaåsen for de som trenger det.

Vil ordfører sørge for at et slikt koordinerende møte kan avholdes?

Og i tilfelle ikke;

Synes ordfører det er viktig at vår kommune har tilgang til et tilbud som det Olaåsen gir, og hvordan kan kommunen bidra til å sikre forutsigbarhet for videre drift?