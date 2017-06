All PR er god PR. Ikke sant, Beste? Det skrives om din bortgang, men det nevnes alltid at ingen av dem kjente deg. Du slapp kun noen få nært, selv om du var omgjengelig med alle. De som traff deg som artist, falt for din karisma, utstråling, sjarm og dine nydelige toner.

Det gikk rykte i Harstad om at jeg var datteren din, for det falt seg mer naturlig å kalle deg pappa. Etter uendelige timer med innøvet bestefar, vedvarte navnet Beste. Hva gjorde du mot slike pappa-rykter? Tok med deg mammaen min på byen, danset med henne, og satt henne på fanget ditt. Hvorfor ikke gi dem noe å prate om?

Men det ble noe uheldig, når krav om farsbidrag fra Trygdekontoret havnet i postkassen. Der gikk grensa! Kjøss meg, sa du om rykter ellers, for du gikk alltid dine egne veier. De kaller deg misforstått av mange, fordi du så ingen grunn til å forklare andre det å være deg selv.

Heller ikke redd for å dø

Husker du at vi skulle lage biografien din nå? Vi kom aldri så langt oppi min bokverden, men tusen takk for alle revetriks du har lært meg om den harde showbiz-verdenen. Det får bli noen minneord isteden.

Ingen kjente deg, slik jeg har gjort igjennom livet. Tusen takk for 33 år med dype samtaler, allsang i gata, familiebilder i Se&Hør, sammen på DaCapo, ut på homsebar, frisør til sidecut-klipp da du var 75 år (på oss begge), kinamat, latter, uhøytidelighet, ferier, og dans på diskoteker. Det blir altfor mye å nevne i minneord. Du var ikke redd for å leve, men du var heller ikke redd for å dø.

Vi kunne prate om absolutt alt, få kan det med sin farfar, også det helt private og alle mørke sider av livet. Vi rådet og støttet hverandre. Jeg og du elsket hverandre like høyt, fra bleieskift, til å gi meg bort i ekteskap, og si farvel nå på din måte.

«Ingen har jeg elsket høyere enn Anneli, og ingen har jeg hatt nærere!» Du var voldsomt ærlig, men dine gener vandrer videre.

Fra dine egne uttalelser; «Jeg ville ikke vite ordet av deg, før du var 3 måneder gammel. Mamma og pappa var så ung, da kom mine sterke meninger om det. Men farmor lurte meg til å sitte barnevakt en kveld. Jeg sa til deg: Lager du en lyd blir det din siste! så fort det var sagt hylte du i sinne. Jeg skiftet bleie i protest, men når du var matet og lå i armene mine var det kjærlighet ved første blikk. Ingen andre mennesker enn du, Anneli, har fått pissa meg på brystet! Så fornøyd der du lå, med gliset uten tenner. Vi har vært ett siden da.»

Livet ditt var fylt med motgang fra barnsben, som mange andre artister var scenen din trøst og glemsel. Det andre brydde du deg ikke like mye om. Noen oppfattet deg som rar og eksentrisk, andre spesiell og merkverdig. Du var noe for deg selv.

Minner for livet

«Husker du det? Husker du at jeg tok deg med overalt i Harstad by, og vi kosa oss på café? Du fikk syltetøy på smokken din, men så fort det var tomt spratt den ut av vogna igjen.»

Jeg husker alt, som verdsettes enda mer nå. Minner for livet.

Du visste å gjøre en entré, med siste pust over hele landet. Du ville elsket all oppmerksomhet, som nå har rullet om navnet Jan Høiland. Mest sannsynlig ringt meg og Se&Hør, for å fortelle om din bortgang før noen andre. Det ville neppe gjort deg noe, at media slapp nyheten tidligere enn vi andre ønsket, for du ville så mye mer!

«Når jeg var ung var jeg opptatt av å alltid se bra ut, men Anneli, jeg er snart 80 år, og folk tror jeg er 50! Tull av meg å være så forfengelig. En mann skjønner ikke alltid ting før han er blitt for gammel, og vi menn er noen egoister. Du må passe på deg selv, Anneli, pass på!» På seg selv kjenner man andre? Du var kanskje ikke en lett mann å leve med, men for meg betydde du mye.

Til siste slutt ville du synge, og oppfordret meg til å lage melodi til en av mine dikt. Med lungebetennelse og svakt hjerte hadde du likevel gullstrupen, hvorfor skulle sånt stå i veien? The show must go on. Rosene må leve, dine roser, oss.

Inspirasjonskilde

«Tio Tusen Röda Rosor» gjorde deg kjent over land og strand, som smørsanger, men alle nært deg vet at jazzen sto deg kjærest. Jeg er glad du fikk oppleve å utgi «The days of wine and roses», for det var et viktig avtrykk personlig og passet inn i alt du levde for. Hadde du fått valgt en favorittplate, vet jeg det er den. Dette ble din siste, som du var redd du aldri ville rekke gjøre ferdig, men du får noen år til. «Alle sier har du hørt den og den LÅTA? Det heter ikke låta, det heter sang, Anneli! Sang er musikk. Låt er ikke det samme.» Du visste hva du snakket om, vi burde kanskje alle synge en sang oftere.

Debut i Nord-Norge ble ved Malmen i Narvik, som du brukte minne meg på de gangene du kom på besøk hit. I nyere tid stilte du opp på Dagsenteret for å synge honorarfritt til brukere, noe som ble satt stor pris på og fortsatt huskes av de som var tilstede. Tusen takk for ideen om å stille opp for andre i det jeg selv gjør kreativt, ellers ville det kanskje ikke falt meg inn å lese for brukere ved Cafe Exit, Plattform 1 og Stedet,Harstad? Du var en inspirasjonskilde til mye.

I 1958 så farmor deg på scenen en kveld hun var ute med venninner på Viking Hotell i Harstad. «Han skal jeg ha!», sånn ble det også frem til hun gikk bort. Hun hadde livlina, men også orkanen. Dere var som hund og katt. Hvem som var hvem var litt etter hvordan årene gikk. Eller som du brukte si: «Bjørg tok pusten fra alle, og kunne snu hver en mann i rommet hun kom inn i! Vi var de beste på dansegulvet i alle år!» Det var dere, også på eldre dager i stuen min. Jeg savner dere begge dypt.

Trøst i publikum og sang

Du gjorde en god jobb for norsk musikk i flere tiår, som snart ble glemt i dagens hektiske samfunn. «Ting er ikke som før, men jeg er den siste på Skansen!» Nå er det ingen på Skansen igjen, men du lever videre i musikken. Du er på Wikipedia, YouTube, Spotify og Tidal, for LP’er, kassetter og cd’ene har forlengst sluppet taket hos folk flest. Du minnes på Facebook, men jeg får ikke lest dette høyt til deg, slik vi alltid har gjort fra fans der.

Du levde dagene som de kom, ved å nyte det enkle i dem, etter år med motgang, sorger og tap. Trøsten og styrken lå i publikum og sangen. I senere år mistet du din datter, så ikke lenge etterpå din kone, men visste du var den eneste som ville klart å være den gjenlevende. Sterk og standhaftig. Vis og erfaren. En overlevende.

Jeg var stolt av deg, da du sto frem i 2014, etter noen samtaler i lag om homofili og bifile. Sånt spilte ikke noen rolle for deg, og som du sa vokste du opp i en tid da bifil ikke var en benevnelse. Vi har visst om legningen din i alle år, på lik linje med din åpenhet som person og menneske. Du la aldri skjul på dine meninger, på godt og vondt. Du skilte deg alltid ut i mengden, men brydde deg ikke særlig om dette. Det kom godt med som artist. Scenen var ditt første hjem, der du følte deg mest tilfreds i livet.

Du hadde fortsatt en sønn igjen, og ville bo nærmere han etter farmors bortgang i 2010. Årene i Sverige er nok de beste du har hatt, vegg i vegg med sønnen, men da som enkemann. Bedre sommervær, frihet til å være enstøing, mulighet til å leve billig, dra til varme strøk og ta livet akkurat som det faller seg. Etter en god middag, et glass øl og i godt humør hos pappa gikk du inn til deg selv, og sovnet for godt i sengen din. I ro, fred og fornøyd med den valgte dagen. Natt til 8 juni 2017.

Vi sitter igjen med sorg på en god måte. Vel viten om at du var klar for å gå videre, alt var oppgjort og sagt, og du slapp være sengeliggende.

The show will go on

Nei Beste, ingen kunne gjøre en entré som du. Ikke en gang inn i døden, om enn den nydelige stemmen din er tauslagt: The show will go on... Vi er et gjenlevende barn, fire barnebarn og et oldebarn du har ført hit, som alle har sin tilknytning til deg. Alle med sine kunstneriske preg.

«Bruk navnet mitt for alt det er verdt, hvis det er noe igjen av Høiland-navnet!» var noe av det siste du sa i telefonen til meg. Men du visste at jeg aldri ville gjort noe slikt, så hvorfor ikke gjøre det selv måneden jeg slipper første e-bok?

Ser deg for meg i sofaen din, med et fornøyd smil rundt munnen og vinglasset hevet høyt i en skål. «Nå vet de hvem Jan Høiland er, gå å ta dem, og aldri gi opp!» Alt jeg klarer tenke er at du fikk ikke lest boka, som du gledet deg til, og derfor er den dedisert til deg. Du ville elsket det, men jeg ville helst beholdt min Beste.

Nå får du hvile ved farmor og nært tante i løpet av sommeren, med ønsket oppfylt om å vende tilbake til Harstad etter bortgang. De venter på deg ved Trondenes gravlund.

Tusen takk for alt du har tilført mitt liv, og den æren det har vært å være ditt barnebarn. Elsket eller hatet, så betydde du aller mest for meg, og var en unik mann. Jeg kjente deg godt, det vil jeg alltid være stolt over.

Til vi sees igjen.