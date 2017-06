En ordfører som mangler ord for tiltak

LESERINNLEGG:

Redaktør Henriksen ba i en kommentarartikkel ordføreren svare på hva som er gjort for å styrke sentrumsplanen for Harstad gjennom et par retoriske formuleringer av typen «Hva har dette året med «sentrumsutvikling for fullt» gitt av resultater? Bremnes synes å mangle ord på de tiltak hun likevel mener å ha vært med på i initiere. Men ærlig talt; at det gjennom 10 år er satset på en attraktiv by gjennom hele livet, går vel på litt andre tidsbolker enn det som blir etterlyst?

Redaktørens inntrykk av at det siste året har vært et år med sentrumsutvikling i revers, blir ganske enkelt ikke berørt. Vel har vi det bra i Harstad. Veiene går fortsatt gjennom byen, og Gammelbrygga på Ottar Håløygs plass skal få stå der og skinne i all sin prakt – uten at noe skjer.

Ordføreren mener at det å strekke seg etter «oppmuntringspriser» av typen «Norges mest attraktive by» ikke skal ha prioritet. Viktigere er det etter hennes mening å komme på rett kurs i forhold til dagens utgangspunkt. – Som munner ut i besværelsen «attraktiv framtid for byens innbyggere og besøkende». Mens det å forfølge redaktørens tankegang blir bare små og korte skritt mot et Bremnesk udefinert framtidsbilde.

Samtidig virker det som om Bremnes mener at Harstad burde fått prisen for mest attraktive by, gjennom at vi har både grottebad og andre framtredende fasiliteter.

Bremnes er ikke i tvil om art Harstadpakken har utløst investeringer. Da tenker hun neppe på de investeringene som gjør at vi blir hengende til atters med de mer miljøvennlige tiltak denne pakken var ment å gjennomføre. – Som sykkelstier, fortau og andre løft for folkehelsa.

Sentrumsplanen skal i følge Bremnes ha «mulighetsrom», uten at det pekes på de store muligheter, som vi som bebor byen kanskje heller ser som problemkompleks som dagens politiske ledelse synes å være ute av stand til å løse – enn si lære av. Planens satsing på fortetting, byggehøyder og utfylling i sjø som ordfører Marianne ser som verktøy, ser vi andre dødelige som våpen som vil ødelegge mange av de gode og små elementer denne byen vår er satt sammen av.

Stien langs sjøen er et godt element, men den er vel strengt tatt et privatinitiert tiltak.

Hva samspillarenaene mellom nærings-, eiendoms- og andre private aktører skal inneholde – ut over «langt hår», får vi heller ikke innsyn i.

«Gode krefter» skal starte arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel nå i 2017. Der skal man også satse på «hårete mål», hva nå det enn måtte bety.

Kjære ordfører: Les redaktørens anfektelser en gang til. Legger du godviljen til, skal du se at du også klarer å finne de rette ordene for de nødvendige tiltak òg. Selv om også han er noe «hårete» i sin framstilling.