Arbeiderpartiets store bløff

Etter at jeg valgte å trekke tilbake pliktmeldingen, har det kommet noen mildt sagt spesielle reaksjoner. Ikke uventet, men jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr. Partiet i nord flagger for at dagens system videreføres. I Oslo er Heggø trist for at saken ikke får en avklaring. Støre drar på besøk i Nord-Norge samme dag, smiler bredt og er glad for at saken trekkes.

Støre lover å sikre råstoff til landindustrien i nord. Ja vel, hva skal han gjøre da? Ikke ønsker han å overføre kvoter fra trål til kystflåten som faktisk må levere fangsten sin til anlegg i nord. Ikke vil han endre dagens struktur med trålflåten og ikke har han heller tenkt å endre lover eller forskrifter som vil sikre mer råstoff til kysten i Nord. Så Støre, kan du være så snill og fortelle meg og folket hva det er slags mirakel-oppskrift du sitter på nå som ingen før deg i Arbeiderpartiet har klart å gjennomføre mens dere har hatt fiskeriministeren?

Under et besøk til Melbu i forrige uke innrømmer Støre at han ikke vet hvordan pliktsystemet skal se ut i fremtiden, før han uttaler at det dessverre er en pause knapp som er trykket på i saken. Kjære Støre, blekket har så vidt tørket siden du feiret at saken om pliktsystemet ble trukket tilbake. Dette er nok et bevis på at man er mer opptatt av å selge inn billig politisk retorikk og taburetter fremfor å finne gode og konstruktive løsninger som kommer kystsamfunnene til gode.

Noe av det jeg opplevde da jeg var ute og holdte folkemøter i nord var nettopp at folk var egentlig mest frustrerte for ting som har skjedd lenge før jeg ble fiskeriminister. Den frustrasjonen bør i stor grad Arbeiderpartiet ta sin del av ansvaret for. De har tross alt styrt fiskeripolitikken lengre enn noe annet parti. Det er nå 71 år siden Norge fikk sin første fiskeriminister, Reidar Carlsen (AP). På de 71 år har altså Arbeiderpartiet hatt fiskeriministeren i godt over 50 av disse.

Denne dobbeltkommunikasjonen som Arbeiderpartiets fremste representanter nå fremfører er et hån mot kysten, næringen og nordlendingene som kun ønsker en ting. Økt verdiskapning i nord. Det ønsker jeg også, som var bakgrunnen for at jeg fremmet pliktmeldingen. Jeg har vist kortene, nå er det på tide at Arbeiderpartiet viser sine.