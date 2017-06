LESERINNLEGG: Nekter å leie ut til handikappede

Kjære utleier. Jeg har en bror som har Aspergers syndrom.

Han bor for tiden utenfor Bergen, og har store planer om å flytte til Harstad for å bo nærmere familien.

I og med at min bror har denne diagnosen, er det allerede vanskelig nok for han å starte denne prosessen. Dette innebærer forskjellige offentlige instanser han har behov for å ha i hverdagen sin.

Så etter at min mor har vært på visning hos deg i Harstad og fått avslag på å få leie hos deg, FORDI han har en diagnose, er vi ganske så skuffet. Går ikke dette under kategorien diskriminering?

Jeg trodde at dette ikke var lovlig?

Og han fikk avslag fordi du ble anbefalt dette av en vernepleier som aldri har snakket med min bror i hele sitt liv. Har du i det hele tatt snakket med han selv? Eller spurt om han har gode referanser fra tidligere leieforhold?

Min bror er rolig, stille, har ingen barn, røyker ikke, drikker sjeldent og har aldri fester. En sosial sammenkomst en gang eller to i uken, uten folk som drikker, er vel det meste han har. Noe han dessverre ikke har der han bor nå, og den viktigste grunnen til at han vil flytte nordover.

Jeg vet ikke hva du kan om personer med Aspergers syndrom. Men tydeligvis ganske lite, siden du har spurt en vernepleier om råd. Jeg kan fortelle deg at denne diagnosen er en ganske vid diagnose, som går fra personer som fungerer ganske bra i hverdagen, til individer som trenger en god del backing.

Broren min er en intelligent, oppegående person som aldri lager bråk, rydder og vasker etter seg og generelt gjør lite ut av seg.

Vi lurer jo litt på hva denne vernepleieren har fortalt deg om personer med Aspergers.

Det er forståelig at du vil være sikker på at leiligheten din blir bevart i god stand og at du får leien din hver måned.

Men å nekte en person å leie hos deg fordi vedkommende har en diagnose du ikke har peiling på, synes jeg er ganske trangsynt. Hva om han hadde et annet handicap? Eller hadde en annen diagnose?

Så kjære utleier. Vet du hva slags makt du har? Du har egenhendig bestemt at min bror ikke er god nok for husværet ditt. Du skulle ha visst hvor mange ganger han har fått det slengt i fjeset. Du er ikke god nok. Fordi du har Aspergers.

Hva med å la tvilen komme til gode neste gang?