Et minnesmerke til besvær for Sigurd Stenersen

LESERINNLEGG:

I et innlegg i Harstad Tidende 2. juni 2017 fremfører skribenten Sigurd Stenersen en merkelig kritikk av dem som står bak initiativet til etter 70 år å få reist et minnesmerke over falne og omkomne fra Harstad 1940-1945. I ordelag som oser av sarkasme blir de karakterisert som «lokalhistoriske eksperter» og nærmest hånet for sitt initiativ.

I ytringsfrihetens navn er det selvfølgelig fritt frem for Sigurd Stenersen og skrive hva han vil og håne hvem han vil, men følgende ønskes presisert:

General Fleischer står på sokkel i helfigur i Generalhagen og kunne neppe ha fått et mer fremtredende minnested i Harstad by. I forbindelse med minnetavla over falne og omkomne Harstad-borgere ble folk bedt om å komme med innspill dersom de hadde navn som manglet på den lista som ble offentliggjort flere ganger i Harstad Tidende. Disse navnene var i all hovedsak hentet fra bokverket «Våre falne». Det ble tatt høyde for at flere navn kunne dukke opp, og det er en enkel sak å få nye navn på plass.

Sigurd Stenersen har i en årrekke vært sentral i Harstad historielag og som sådan burde han for mange år siden ha tatt initiativ til å få et slikt minnesmerke på plass. Det har han ikke gjort, men velger i stedet hånen og sarkasmen for å karakterisere andres lokalhistoriske tiltak.