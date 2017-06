Ny skole i Evenes må bygges i Bogen

LESERINNLEGG: Lokalisering av ny skole i Evenes

Bygging av ny skole i Evenes er kanskje den viktigste beslutningen vi som kommune skal fatte på lang tid. Mens det på den ene siden er viktig å etablere et trygt, oppdatert og godt læremiljø for elever og lærere, vil en ny og tidsriktig skole være et svært viktig insitament for å tiltrekke seg nye innbyggere, og like viktig, holde på de vi allerede har.

Den nye skolen vil være med på å definere kommunens vilje til å satse for en positiv utvikling av Evenes kommune og vil være den viktigste brikken i utviklingen av Evenes kommune som kommunen selv har mulighet for å påvirke på lang tid.

Bogen i Vekst (BiV) mener at ny skole i Evenes må bygges i kommunesenteret Bogen.

Dette er den riktige og beste løsningen både prosjektøkonomisk, samfunnsøkonomisk og for Evenes som kommune.

En kommune kan ikke vedta utvikling, men vi kan og skal gjøre vedtak som legger til rette for den felles beste utviklingen. Valg vi gjør legger med andre ord bedre eller dårligere til rette for denne utviklingen.

Å underkjenne kommunesenteret som den beste og mest framtidsrettede lokaliteten for ny skole i Evenes, legger ikke til rette for den riktige og beste utviklingen for Evenes kommune.

Våre nabokommuner som har lykkes med vekst, har hatt et sterkt og bevist fokus på å utvikle gode sentrumsfunksjoner og styrke deres kommunesenter.

Det tror BiV også er den beste og eneste løsningen for Evenes kommune.

BiV har gitt sitt høringsinnspill til rapporten Lokalisering av ny skole - Utredning avgitt av arbeidsgruppe april 2017, samt tilhørende rapport fra Asplan Viak A/S – Evenes kommune Ny skole Kostnadsvurderinger av 220317 – dette definerer vi videre som beslutningsgrunnlaget.

Her er et sammendrag av det utvidede innspillet som er gitt:

BiV påpeker at beslutningsgrunnlaget settes ikke inn et samfunnsutviklingsperspektiv. Effekter av hvordan byggingen av ny skole påvirker samfunnsutviklingen for kommunen som helhet, drøftes, konsekvensutredes og dokumenteres enten ikke eller i liten grad. Vi vet da ikke hvordan vi samfunnsøkonomisk kan få mest igjen for investeringen.

Beslutningsgrunnlagets økonomiske beregninger viser like kostnader for bygging på Liland vs Bogen ved full utbygging. Basert på det vi kjenner til av grunnforhold, konsekvensene av trinnvis utbygging, skole i drift i byggeprosessen, økte rivningskostnader, økte LCC kostnader, samt uklare kostnader knyttet til ombygging av eksisterende bygningsmasse, mener BiV at dette umulig kan stemme.

Beslutningsgrunnlaget likestiller Liland og Bogen som tettsted og tar ikke stilling til Bogen sin posisjon som kommunesenter med de funksjonene vi har i kommunesenteret

Beslutningsgrunnlaget mangler fundamentering og mandat i effekten av endrede rammebetingelser siden gruppen ble opprettet – herunder spesielt Evenes flystasjon, Hålogalandsveien og beslutning om å ikke slå seg sammen med andre kommuner.

BiV mener at arbeidsgruppens mandat er ikke tilstrekkelig for å sikre at andre alternativ enn Liland blir tilstrekkelig belyst som alternativ.

Beslutningsgrunnlaget reiser feilaktig tvil rundt egnethet og areal av tomta/området i Bogen, og tar blant annet ikke med synergieffekten mellom skole og barnehage for tomta i Bogen i tilknytning til en barnehage som allerede ligger der.

Beslutningsgrunnlaget tar ikke inn over seg kjente utfordringer med tomta på Liland. Her peker BiV spesielt på grunnforhold, men også på det arealet som er beregnet inn som vanskelig er utbyggbart.

Beslutningsgrunnlaget tar ikke stilling til reiseavstander for de nye elevene – den økningen vi håper/forventer.

Beslutningsgrunnlaget sidestiller tomter og bygningsmasse i Bogen og på Liland mht etterbruk, og drøfter ikke det faktum at bygningsmassen på Liland er i bruk pr i dag og sådan må sees på som brukelig i motsetning til Bogen der bygningene ble stengt for bruk grunnet mugg/sopp. Videre kan bygningene på Liland brukes direkte til offentlige formål som omsorgsboliger, eldreboliger, boliger for vanskeligstilte mv uten omregulering

Beslutningsgrunnlaget synliggjør ikke at utformingen på Plan- og designkonkurransen gir garantier for at valgt løsning kan benyttes på tomta i Bogen. Her legges det til at det i ettertid er presentert en vinner av denne arkitektkonkurransen som blant annet viser et utbyggingsalternativ med inntil 4 ulike nivåer i bygg. 4 ulike nivåer i ett bygg forringer tilgjengeligheten for alle (Universell utforming) og må sammen med til dels omfattende ombygginger nødvendigvis gi en helt annen økonomi i prosjektet en det som tidligere er synliggjort.

BiV vil også peke på at arbeidsgruppens sammensetning gir grobunn for usikkerhet. En arbeidsgruppe som nesten utelukkende består av personer fra Liland der Bogen som kommunesenter har ikke vært representert – vanskeliggjør etter BiV sin mening grunnlagets legitimitet som beslutningsgrunnlag.

Tvil rundt et beslutningsgrunnlag, gir ingen legitimitet til en beslutning. Manglende legitimitet til en beslutning, kan føre til splittelse i ett allerede lite kommunesamfunn.

BiV forventer i så måte at de forholdene vi tar opp, drøftes, belyses og innarbeides faglig og uavhengig i et nytt beslutningsgrunnlag før endelig politisk behandling.