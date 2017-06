Nå risikerer vi at den gode tannhelsetjenesten brytes opp

LESERINNLEGG: Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha!

Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.

Den norske tannhelsemodellen er en suksess. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det har de løst godt. Vi har god dekning av tannleger i hele landet, også spesialister. Stadig færre barn og unge har hull i tennene. Norge har resultater i verdensklasse, og undersøkelser viser at befolkningen i dag er svært tilfreds med dagens tannhelsetjeneste.

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse. Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse. Nesten ingen ønsker denne tannhelsereformen velkommen. Et samlet fagmiljø har gått imot forslaget.

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mere robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse vil man altså gå motsatt vei. På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen derimot, vil gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye fagmiljøer. De vil bli alt annet enn robuste. Svært mange kommuner er fortsatt alt for små til å ta et slikt ansvar alene.

Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger, kvalitet og tilgjengelighet.

Stortinget har ikke gjort endelig vedtak i saken. Det skal stemmes over forslaget i Stortinget 8. juni. Heldigvis kan de folkevalgte sette foten ned. Det hviler derfor et stort ansvar på partiene på Stortinget, og særlig på regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre. Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen?

Vi har et forslag: La fylkene beholde ansvaret for tannhelsen. De vil, og de har vist at de kan organisere god tannhelsetjeneste. La de fortsette med det. Det vil være til det beste for befolkningen.