De tre historikere tukler med en nordnorsk legende som har fylt landsdelen med stolthet

LESERINNLEGG: Om minnesmerker og hva de utelater

Mai er tilbakelagt, vi har feiret og markert vår frihet og hedret våre helter fra fordums kamp for den samme friheten. Viktig er å erindre de som mistet livet i denne striden, og Harstad har fått et minnesmerke som skal favne de herfra som døde i denne sammenheng.

Man må bare registrere at lista ikke er komplett, kanskje fordi våre lokalhistoriske «eksperter» ikke har vært observante nok.

Her skal nevnes 14-årige Svein Harry Andreassen fra Sandtorg som omkom 13. okt. 1940 etter lek med etterlatt ammunisjon på Rødskjær. (Ref «!Nordisk Tidende» 09.01.41 –New York) En bror av han døde om bord i panserskipet «Eidsvold» som ble senket 9. apri, og er anført på minnestøtta.

Verre er den revisjon de tre foretar hva gjelder general Fleischer skjebne. Vel nok står hans statue ved siden av, og hans navn står på minnetavlen i våpenhuset i Trondenes kirke. Men de tre har utelatt han fra sin liste over krigsdøde Harstadborgere.

Generalen ble drevet i døden av det spill som den norske Londonregjeringen bedrev for å sikre fullstendig kontroll over de norske «ute-styrkene»s virkefelt. Fleischer ble først gitt oppfraget for så å bli forvist via Canada til USA som militærattasje -en massiv reell degradering, og man forfremmet en major til generalitetet for å overta forsvarsjefens funksjoner.

Man kan undres over hva de tre herrer Isachsen, Kristiansen, Reppen prøver å bedrive. Det kan gi assosiasjoner til at Den Norske Regjering ikke fant å kunne innrømme generalen statsbegravelse da urnen kom til Norge, ei heller å delta ved avdukingen av Fleischer-statuen i Harstad. Men Kongehuset møtte opp !

De 3 historikere mener kanskje ikke det, men de tukler med en nordnorsk legende som har fylt landsdelen med stolthet. Dessverre, det hele blir bare så armodslig, fattigslig, Harstadsamfunnet hadde fortjent noe bedre i sin hyllest til de som krigen slukte.