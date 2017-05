Arbeid for alle

LESERINNLEGG:

Arbeid er selve fundamentet for et godt liv og like muligheter for alle. Vi kan ikke risikere at de unge og langtidsledige faller utenfor,- de er jo fremtiden!

Arbeidsledigheten er på vei nedover og norsk økonomi rapporteres å gå bedre og bedre. Fallet i oljeprisen ga stor arbeidsledighet, spesielt på Sør- og Vestlandet. Summen av oljeprisfall og rekordhøy innvandring ga seg utslag i høy arbeidsledighet. En utfordring som måtte møtes med forskjellige tiltak.

Flere tiltak er iverksatt, også statsbudsjettene er brukt aktivt for å gi økt aktivitet både i offentlig og privat sektor:

• Det innebærer en styrking av bevilgningen til kommunene, vegbygging-/vedlikehold og helse-/omsorg.

• Det betyr også at det har blitt redusert skatt til folk flest og til næringslivet.

• Ekstraordinære tiltakspakker støtter opp om sysselsetting der oljeprisfallet rammet hardest.

• Nå styrkes innsatsen for oppfølging av unge ledige og langtidsledige ytterligere

Arbeidsplassene i oljeindustrien kan ikke erstattes med en storstilt utbygging av offentlig sektor. For å lykkes med nødvendig omstilling, må vi prioritere tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og styrker privat næringsliv.

Flyktinger

En annen stor utfordring kom med et rekordhøyt antall flyktninger og asylsøkere (ca. 30.000 personer i 2015). En potensiell ressurs i form av arbeidstakere og som landsmenn/kvinner. Det har blitt bevilget ekstraordinære midler for å håndtere et rekordhøyt antall innvandrere.

• Spesielt i forhold til enslige mindreårige asylsøkere settes det i verk tiltak gjennom å bevilge 119,4 millioner kroner for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre.

Regjeringen mener det er viktig å finne gode tiltak som kan iverksettes raskt for å motvirke alvorlige hendelser blant enslige mindreårige i mottak.

Lavere ankomsttall, kortere saksbehandlingstid og bosetting av beboere med begrenset tillatelse bidrar til å lette situasjonen.

Det er svært viktig for å sørge for integrering og avklaring av rett til varig opphold. Men, ennå en tid fremover vil denne gruppen nye medborgere gi et visst utslag på ledighetsstatistikken.

Ungdommen

Ungdomsledigheten og spesielt langtidsledighet har fått spesiell oppmerksomhet og tiltak. I revidert nasjonalbudsjett styrkes innsatsen for unge arbeidsledige med 32,5 nye millioner:

• Det gir styrket innsats mot arbeidsledighet ved å øke tilbudet av arbeidsmarkeds

tiltak med 500 ekstra tiltaksplasser i måneden (spesielt for å unngå langtidsledighet).

• Det gir styrket oppfølgingen av langtidsledige og utvidet innsats for arbeidssøkere under 30 år.

• Det nødvendig å holde trykket oppe for å hindre utenforskap blant ungdom. Unge i hele landet skal så raskt som mulig få den hjelpen de trenger til å fullføre utdanning eller få seg jobb.

• Det er i perioden også iverksatt en rekke tiltak for å styrke lærlingeordningen og tilrettelegge for flere læreplasser slik at elever på yrkesfag får fullført fagbrev.

Arbeid er selve fundamentet for et godt liv og like muligheter for alle. Det er også nøkkelen for å lykkes i integrering og etablering av en verdifull «samfunnskontrakt» med asylsøkere og innvandrere. En samfunnskontrakt som er gjensidig forpliktende.

Vi kan ikke risikere at de unge og langtidsledige faller utenfor. Disse forholdene er Høyre og regjeringen på vakt ovenfor og vil fortsette satsingen på tiltak som skal være med å sikre alle arbeid og like muligheter.