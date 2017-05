Handlekraft er ikke naivt

LESERINNLEGG:

Det er kanskje ikke så overraskende at Harstad Tidende slår et slag for Norsk olje og gass. Det er derimot mer overraskende å se at Harstad Tidende på lederplass kommer med påstander som ikke har noen faglig begrunnelse. Dette ønsker jeg på vegne av Miljøpartiet De Grønne å gi et motsvar på.

I lederen trekkes det frem at å fase ut Norsk olje og gass i løpet av femten år er "radikal politikk", og således 5 år kortere enn hva som ble vedtatt i 2013. Det er forståelig at det fremstår som radikalt med et parti som ikke setter klimamålsetningene sine på stand-by slik som de etablerte partiene, men det er vel forsåvidt også grunnen til at MDG trengs i norsk politikk.

Harstad Tidende mener vi er "naive". Det er helt riktig at arbeidsplassene i oljesektoren må erstattes, og med tanke på hvordan denne sektoren har blødd norske arbeidsplasser de siste årene er dette noe som må skje uansett. Vår politikk er ikke naiv, men proaktiv og fremtidsrettet. Det som ville vært naivt er å fortsette å satse på en næring som har bevist hvor sårbar den er som garantist for arbeidsplasser, og som verden nå forbereder seg på å bytte ut.

Et annet element som gjør at Harstad Tidende mener vi er naive, er at Norge produserer en brøkdel av norsk olje og gass, og at resten av verden ikke kommer til å slutte selv om vi gjør det. Her er det først og fremst Harstad Tidendes naivitet som skinner klart gjennom. For det første har store deler av resten av verden allerede kommet mye lenger enn Norge i å planlegge livet uten olja. Oljeindustrien kommer til å fases ut på sikt, ettersom at det er en fossil næring som ikke er bærekraftig. Å nekte å innse dette er selve definisjonen på naivitet. Videre hevder Harstad Tidende at en avslutning av Norsk oljeproduksjon vil resultere i den nette sum av 0(!) når det kommer til reduksjon av klimagassutslipp. Dette er en helt hinsides påstand, så totalt blottet for vitenskapelig belegg (for ikke å snakke om sunn fornuft) at selv den ivrigste olje-lobbyist ikke ville vært i stand til å forsvare den.

Jeg registrerer også at Harstad Tidende mener det er uforsvarlig å stanse produksjon før "levetiden til feltene har gått ut". Dette er om ikke annet et interessant filosofisk spørsmål. La oss si at jeg i min mangel på fremtidsrettet tenkning har kjøpt nok cheeseburgere for hundre år fremover (maten til visse kjeder er gjerne holdbare så lenge), men har lyst til å leve sunnere om 15 år. Bør jeg da fortsette å spise haugevis med cheeseburgere resten av livet, ettersom at jeg har disse burgerne tilgjengelig? Dette blir for oss i Miljøpartiet De Grønne en ufornuftig tankegang. Planeten trenger en endring av vanene våre, og det før snarere enn siden.

Miljøpartiet De Grønne er et parti som tar de alvorlige globale klimaendringene på alvor, å gjøre noe annet er for oss totalt uforsvarlig. Å påstå at vi ikke trenger å gjøre noe fordi andre kanskje ikke gjør det syns jeg faller på sin egen urimelighet. Satsingen på på olje- og gass har vært en økonomisk suksess for Norge, en suksess vi på smertefullt vis på Vestlandet har fått demonstrert at er midlertidig. Vi trenger solide og bærekraftige løsninger for fremtiden, og for å få til dette må vi tørre å gjøre endringer. Å gjøre det samme gang på gang og forvente et annet resultat er ikke bare naivt, det er også en definisjon for galskap. En galskap selve livsgrunnlaget vårt ikke tåler i lengden.

Vi trenger omstilling, og omstilling skjer ikke ved å ikke gjøre endringer. For de som ønsker reell endring og ikke bare tomt prat, vil jeg anbefale å stemme Miljøpartiet De Grønne i september.