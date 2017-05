LESERINNLEGG: Hålogalandsvegen - viltpåkjørsler og trasévalg. Noen betraktninger

I et leserinnlegg i HT nylig tok jeg opp problematikken omkring trafikksikkerhet, tunnelbruk og bompenger på den nye Hålogalandsvegen, som er i den planmessige avslutningsfasen. I dette leserinnlegget legger jeg fram noen betraktninger omkring viltpåkjørsler og trasévalg.

Viltpåkjørsler

Viltpåkjørsler er karakterisert som et stort samfunnsproblem. Det utgjør en fare for folks liv og helse, og har store samfunnsmessige kostnader. Både mennesker og vilt utsettes for unødige lidelser når en kollisjon mellom bil og vilt skjer.

Jeg mener det er nødvendig å belyse elgproblematikken med noen faktaopplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå’s (SSB) statistikker og prosjektet «Dynamisk elgvarsling» fra Østerdalen, Hedmark fylke.

I følge SSB’s statistikker ble det i 2015-2016 påkjørt 5671 hjortevilt i hele landet. Rådyrpåkjørsler utgjør størstedelen av dette. I Nordland og Troms ble det i 2015-2016 til sammen drept 400 elg som følge av påkjørsel. I følge bladet «Hjorteviltet», ligger antall kollisjoner mellom elg og kjøretøy i Norge på mellom 900 og 1500 pr år. Det totale samfunnsmessige tapet i Norge nærmer seg 1 milliard kroner i året. Da har man ikke tatt med ikke-målbare forhold som savn, smerte og andre samfunnsvariabler, ettersøk av skadde dyr og dyrevelferd. Ett dødsfall i trafikken er anslått til å koste samfunnet nær 40 millioner kr i 2015. Selv en mindre kollisjon er anslått til en prislapp på 0,75 millioner kr i 2015.

Det drives forsøk med dynamisk elgvarsling i Østerdalen, Hedmark fylke. Det fylket som har størst antall viltpåkjørsler i Norge. Det er forsket en god del på dette, og man har laget en modell som baserer seg fem variabler hvor man kan forklare 3 av 4 ulykker. Ut fra denne modellen, og ut fra statistiske studier har man kommet til en realistisk verdi for varsling når det er farlig. Overstiges denne verdien sendes det fra datamaskiner et automatisk signal som slår på den dynamiske elgvarsleren med et blinkende «FARE». Når sannsynligheten faller under denne verdien slås skiltet av automatisk.

Den store fordelen med dynamisk elgvarsling i forhold til andre brukte varslingsmetoder er at fareskiltet er aktivert når faren potensielt sett er størst, og deaktivert når den er mindre. Skilt som står på/varsler kontinuerlig blir etter hvert oversett av sjåførene og mister således sin verdi som varselskilt pga. skiltblindhet.

Skjulte tester og intervjuer viser at sjåførene reagerer i stor grad på dynamisk elgvarsling og senker farten med gjennomsnittlig 3-4 km/t. Dette er foreløpig det beste varslingssystemet man har, og gir en vesentlig forbedring av sikkerheten på veger med stor elgfare. Men dette er langt fra tilstrekkelig. Man fjerner ikke slike ulykker, men man kan unngå noen.

Andre typer skilt, som f.eks. de blinkende varselskiltene som i vår er satt opp på noen strekninger i Skånland og Harstad, har vesentlig dårligere effekt, og er mer primitiv, da de må aktiveres og deaktiveres manuelt. Dette gjør varslingen langt mer usikker, som igjen gjør at bilistene etter hvert ser seg blind også på disse skiltene og slutter å reagere også på dem, som tilfelle er med de gamle fareskiltene (nr. 1461). Jeg har selv i forrige uke observert at disse varslingsskiltene sto og blinket over mange timer på Vollstad, uten at det tilsynelatende var noen reell elgfare. Dette er med på å undergrave respekten og tilliten til varslingen, og bidrar til at bilistene etter hvert overser den.

Trasévalg

Elgen forandrer ikke sine naturlige instinkter og trekkruter selv om det bygges en vei gjennom dens habitat som sperrer for trekkrutene. Man må derfor legge vegtraseene der hvor risikoen er minst. Den traseen som vegvesenet foreslår på denne strekningen ligger midt i hjertet av vinterbeiten for elgen, og bryter således alle naturlige trekkruter for den.

Risikoen for kollisjon mellom elg og kjøretøy blir dermed atskillig høyere enn hva den trenger å bli.

Det er en sterk presumsjon for at jo nærmere bebyggelsen vegen kommer, dess lavere er risikoen for kollisjon mellom bil og vilt. Med dette som utgangspunkt bør den nye traséen til Hålogalandsvegen trekkes lengst mulig ned mot sjøen der hvor dette er mulig, eksempelvis strekningene Lilleeng - Haukebø og Hårvik - Ulvik. Kanskje den også bør følge framsiden (sørsiden) av Hårberget fra Hårvik til Sandtorg syd.

Vegvesenet sier selv i sin silingsrapport at det er kort avstand mellom fjellfot og fjæresone, og at terrenget er sidebratt, med frodig vegetasjon i liene ovenfor bebyggelsen her. Likeså at naturen og miljøet vil bli sterkt skadelidende ved å legge den nye traseen i lia ovenfor bebyggelsen. Likevel gjør man det. Man raserer utmarka fra Hårvik til og med Sæter i tillegg til at vegen planlegges midt i elgens habitat og trekkrute.

Det er likevel viktig å slå fast at det ikke går an å unngå kollisjoner mellom elg og bil, uansett hvor den nye Hålogalandsvegen blir liggende. Da må man i tilfelle rydde ut elgen fra vår fauna! Det går imidlertid an å minimalisere problemstillingen. Det gjør man først og fremst ved å erkjenne at det er et stort problem. Dernest må man iverksette de best mulige tiltakene mot problemet, noe som ikke er lett. Man må også gjøre seg kjent med elgens trekkruter, revir og habitat og med områdene med særlig gunstige beiteforhold. Likeså må man ta i bruk de beste varslingsmetodene vi kjenner til for å varsle om elgfare, jf. ovenfor beskrevne dynamiske elgvarsling i Hedmark fylke.

Kanskje det har gått «vel fort i svingene» for vegvesenet også når det gjelder vurderingen av trasévalg vs. viltpåkjørsler.