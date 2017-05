LESERINNLEGG:

Utsagnet «Nå er det sentrum som stor for tur» er et sitat fra en av Harstads dyktige bedriftsledere som jeg møtte inne på det nye Kanebogen senter. Hans bedrift var en av underleverandørene til sentret og vi var der begge for å se på resultatet. Det er blitt veldig flott – noe vi begge var enige om.

Men- så kom vi inn på «baksiden av medaljen»: uten at det nå tas nye initiativ i Harstad sentrum vil det bli svært vanskelig å oppnå det som alle snakker om- ikke minst de lokale politikerne- «Et levende sentrum». Til det er de to kjøpesentrene blitt en lei anstøtsstein, det er det selvsagt noe alle kan konstatere.

« Liv og røre i sentrum»- hvordan?

For å oppnå det og skape « liv og røre» som kan trekke handlende og publikum til sentrum, må det konkrete tiltak til. Men hva?

Etter min ringe oppfatning må sentrum finne sin egen «sterke side»- og profilere seg deretter.

Da må man først og fremst erkjenne at byen og sentrum ligger der den ligger- bokstavelig talt under åpen himmel, 12 måneder i året med alle typer vær.

Kan man gjøre noe med dette? Været kan man som kjent ikke gjøre noe med, men man kunne gjøre som det for eksempel er gjort i Bodø sentrum: Bygge glasstak over Torvet og de to tilstøtende gågatene. Dermed tar sentrum sitt publikum praktisk talt inn «i varmen». Det burde være overkommelig om gårdeiere, butikkeiere, kommunen, banker og investorer gikk sammen i et spleiselag.

Da kunne sentrum fremstår som en «storstue» og det kunne være fritt fram for å bruke dette til alle typer aktiviteter og underholdning. Skape liv og røre! Og en sterk «konkurrent» til kjøpesentrene.

Tenk om det for eksempel ble bygget og plassert en tilgjengelig «sene» inne i storstua med tilhørende infrastruktur i form av lys/lyd osv. Da ville Harstads mange lokale underholdningskrefter kunne benytte dette hele året. Det ville kunne bli det trekkplaster som ville trekke publikum inn til sentrum, ikke bare for å handle, men også å få en opplevelse og bli underholdt.!

FINN, FMKN og BAKgården

Harstad har i over 50 år vært vertskap for FINN og over 100 år for FMKN. Men fortsatt mangler byen et permanent byrom og en scene som kan benyttes, og byrom/universelle rom i sentrum er på vikende front. Det er etter min mening en skandale at for eksempel FMKN må rigge til et svart telt, det være seg i Generalhagen eller på Torvet til sine konserter. Her burde for eksempel Generalhagen vært arrondert og utbygd med permanent sene og tilhørende publikumsplasser, som selvsagt både FINN og Bakgården kunne benytte. Ett slikt forslag ligger nok i en skuff på Rådhuset da Divisjonsmusikkens Venner i sin tid fikk en arkitekt til å lage et utkast, og som aldri kom videre til en realites- behandling.

Havnegt 11

Nå vet vi at UiT/campus Harstad har under utredning sin fremtidige utvikling (og arealbehov) i Havnegt 11. Det er selvsagt gledelig og velkomment. Dersom det skulle ende med at ikke hele nåværende parkeringsplass blir utnyttet, må det være tjenlig for byen/sentrum at «resten» kan benyttes til universelle formål, og ikke til hybler som noen kjemper for. Som kjent, eventuelle studenthybler ville bli liggende hele sommeren gjennom med nedrullede gardiner.

Spesielt når vi nå ser konturene av Harstads fremtidige indre havn. At hele kailengden mot Havnepromenaden planlegges belagt for salg av parkeringsplasser for fritidsbåter er uforståelig. Dersom en slik plan skulle bli aktuelt å realisere ville det bli et dødt område fra Gammelbrygga til molorota ved Høgskolen. I planprosessen er det antydet sykkelparkering, intet mindre! Hva med brygge/sjøbu/redskaper/bilparkering?

Anna Rogde, Grytøy og turbåter

At man nærmest «hiver ut» av havna verdens eldste seilende skonnert» Anna Rogde» er helt ubegripelig! Enhver kystby med respekt for seg selv ville juble og verne om båten og la den bli en av sentrums store trekkplastre- men ikke Harstad, nei! Nå er» Grytøy» på vei, og havna burde inspirere til andre maritime aktiviteter, turbåter, fiskebåter o.l. Men får de plass?

Ottar Håløygsplass

Dette er den siste universelle plassen med tilknytning til havet og som kommunen nå forhåpentlig vil bevare for fremtiden ved å gå til kjøp.

Gammelbryggas skjebne er uviss, men det burde være sterke nok krefter i denne byen til å gjenreise bygget og dermed bevare litt av «Vågsfjordens perle».

I et avisintervju (HT 27/5) kan vi lese en uttalelse fra en fersk eiendomsinvestor i sentrum at «Gammelbrygga hindrer utvikling». Mao et nytt boligkompleks på tomta (for det blir alternativet) vil altså iflg. han « gi utvikling» For meg blir det et merkverdig utsagn. Hva konkret tenkes det på? Er det noe sentrum nå trenger er det nettopp universelle tilbud som trekker til seg ung og gammel. Da må vi ikke tillate at alle tilgjengelige byrom blir til «fortetting» og nye leilighetskomplekser.

For, som det heter: «Mennesket lever ikke av brød alene»- mao. alt må ikke materialiseres.

Jeg er ikke byarkitekt, men jeg tillater meg å stille spørsmål med måten vi i denne byen tenker sentrum og sentrumsutvikling, nærmest prosjekt for prosjekt. Burde det ikke tenkes helhetlig og se tingene i et fremtidig perspektiv?