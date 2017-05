Evenes skal fortsatt være egen kommune

LESERINNLEGG:

Om noen dager skal den nye kommunestrukturen opp til behandling i Stortinget. Kommunene i Norge har brukt mye ressurser på å vurdere om de skal slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene. Noen har vedtatt å slå seg sammen med hverandre, noen er foreslått tvangssammenslått, men de fleste har valgt å fortsette som egen kommune og fått aksept for det. Det har også Evenes gjort, selv om Fylkesmannen ville slå Evenes sammen med Narvik.

Etter at vedtak var fattet i kommunestyret og regjeringspartiene i april har blitt enig om å respektere vedtaket og folkeviljen i Evenes, regnet jeg med at den saken var ferdig diskutert. Vi vet at flere Narvikmiljøer er sultne på å få tak i Evenes, og arbeider aktivt for å få regjeringspartiene til å tvinge Evenes til Narvik. Et tydelig tegn på dette ser vi i vedtaket i sak BYST- 034/17 i Narvik bystyre 28.03.2017.

«Regionreform og kommunereform, uttalelse fra Narvik kommune.

Kommunereformen:

1. Målet med reformen er en sterk og robust kommune. Derfor har Narvik vært åpen for å skape en enhet sammen med naboene.

2. De 4 Ofoten kommunene Narvik, Evenes, Ballangen og Tysfjord utgjør i sum en naturlig enhet; geografisk, som bo, arbeids og serviceregion med et vesentlig vekstpotensial.

3. Det henvises til Fylkesmannens begrunnelse for en kommune bestående av disse enhetene, og ikke minst til at Forsvarets ambisjoner i regionen betinger kapasitet og kompetanse som igjen fordrer en større kommune.

Det forutsettes at Regjering og Stortinget holder fast ved målet og sikrer at også Evenes inngår i en større kommune. Det strider mot forutsetningen for reformen dersom Evenes blir stående alene.»

Det er helt greit at Narvik er åpen for å «skape en enhet sammen med naboene», men når de forutsetter at Regjering og Stortinget sikrer at også Evenes inngår i en større kommune ser mer ut som et krav om at Evenes skal tvinges til Narvik. De gjentar også Fylkesmannens upresise forhold til fakta når de hevder at Evenes har felles bo og arbeidsmarked med Narvik. Evenes har mye større integrasjon mot kommunene i vest enn mot Narvik. Dette er godt dokumentert i fakta og intensjonsgrunnlaget for kommunene i Ofoten, og burde være godt kjent for politikerne i Narvik.

I arbeidet med kommunereformen ble Evenes kommune flere ganger berømmet for en grundig og inkluderende prosess, da forventer jeg at vedtaket blir respektert, selv om det ikke er slik som ønsket fra Narvik.