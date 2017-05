Vaktbikkjer uten hester!

LESERINNLEGG:

I HT 19. mai har 1. vara til sentralstyret i Pensjonistforbundet, Sigmund Renshus, et innlegg med tittel ”Eldregeneralen på sin høye hest”.

Vi i Harstad Eldreråd har i mange år hatt som slagord; ”Vi skal være vaktbikkjer, men ingen sytpeiser”.

Eldrerådet mottok i januar invitasjon til kurs i eldrerådsarbeid m.m. fra Pensjonistforbundet. Kursinvitasjonen var rettet mot eldrerådssekretær og ett medlem per råd. Medlemmet i rådet måtte være medlem av Pensjonist- forbundet.

Kurset var åpent for alle. For ekstra deltakere utover de to inviterte måtte det betales kroner 3000,- per ekstra deltaker, reiseutgifter kom i tillegg.

Harstad Eldreråd har som prinsipp at alle i rådet skal ha mulighet til delta på skolering. Vi mener også at det ikke kan settes krav om medlemskap til en organisasjon for deltagelse, da kravet til oss som medlemmer av rådet er nøytralitet. Vi er valgt av kommunestyret og representerer verken parti eller organisasjon.

Harstad Eldreråd fattet derfor vedtak om å takke nei til tilbudet både av prinsipielle og økonomiske grunner.

Harstad eldreråd har hatt og ønsker fortsatt å ha et godt forhold til en rekke pensjonistforeninger i Harstad. Det gjelder også Harstad Pensjonistforening. Vi har fulgt opp saker som foreningen har vært opp tatt av som; post i butikk, og lysregulert overgang til det nye utvidede kjøpesentret i Kanebogen.

I januar var alle eldrerådene i Sør-Troms samlet i Harstad til skolering og erfaringsutveksling. En årlig samling som eldrerådet i Harstad har tatt initiativet til, og som har pågått i mange år, og hvor alle medlemmer er ønsket som deltakere. I april var eldrerådene i de største kommunene i Finnmark, Troms og Nordland samlet til konferanse i Tromsø. I september er alle eldrerådene i Troms invitert til konferanse av Fylkeseldrerådet. Disse samlingene gir god skolering og mulighet til erfaringsutveksling. Eldrerådene i Troms og Sør-Troms har tatt ansvar for sin egen skolering. Dette er årlige samlinger. Dersom det er behov for ytterligere opplæring så vi skal få mer ”kjøtt på beina”, må det være KS, kommunenes egen organisasjon, som er opptatt av politikeropplæring og ikke Pensjonistforbundet som skal stå for dette.

Etter alle gode tilbakemeldinger vi får for vårt arbeid, både når vi er invitert til pensjonistforeninger og andre organisasjoner, og i møte med enkeltmennesker i Harstad, gir meg mot til å tro at vi er den eldre befolkningens tjenere. Vi er vaktbikkjer og ikke sytpeiser på vegne av den eldre befolkning i Harstad.

Sigmund Renshus stiller spørsmålet om undertegnede har vært politikker for lenge. Kanskje det! Jeg planlegger å stå i arbeidet ut perioden. Da regner jeg med at andre overtar, men jeg trodde Pensjonistforbundets tillitsvalgte ønsket at vi skulle stå på så lenge vi hadde helse, vilje og noe å bidra med!

I ydmykhet.