Vannscooter er en trussel mot naturlivet

LESERINNLEGG:

Torsdag ble det klart at Fremskrittspartiet og Høyre i regjering opphever vannscooterforskriften.

Det betyr at vannscootere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, og gjør at Norge nå har et av de mest liberale regelverkene i Europa i henhold til vannscooter. Dette til tross for at vi har en sårbar kystlinje, røft klima og at ønsket om fri ferdsel med vannscooter ikke har vært et tema hos folk flest.

SV i Skånland er stekt i mot at denne forskriften oppheves og vi mener regjeringen viser klare tegn på at de har tapt kampen for sunn helse og en aktiv livsstil i Norge.

Erfaringer fra sist sommer har skapt reaksjoner mot uvettig kjøring med vannscooter, spesielt i Grovfjorden. Det er verdt og merke seg at vannscootere går fort i vannet, manøvreres nærmest ukontrollert av brukerne, og oppleves som farlige objekter i fjord og vik. Fra før finnes det klare konklusjoner på at snøscooter er en trussel for naturlivet i skog og fjell.

Sett i denne sammenhengen er vannscootere en adskillig større trussel siden bl.a tettheten av sjøfugler er langt større i kystområdet enn fugler og dyr i utmark.

I de nye forskriftene heter det at kommunen kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Her vil SV i Skånland arbeide for et fortsatt forbud mot vannscooter langs kystlinjen.