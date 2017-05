Eldregeneralen på sin høye hest

LESERINNLEGG:

I HT fredag 12. mai gikk eldrerådsleder i Harstad, Ivar Østberg, hardt ut mot at Pensjonistforbundet (PF) kom til Troms for å kurse eldrerådene. Det var ikke PF`s oppgave. «Dessuten var vi faktisk godt skolert.» Det er mulig at eldrerådet i Harstad er godt skolert, men slik er ikke situasjonen i kommunenorge. Og det er PF klar over, noe jeg også trodde Østberg hadde fått med seg. Derfor har PF nå holdt kurs i hele landet for over 500 deltakere. Og tilbakemeldingene er at kursene var både nyttige og gode.

Jeg kjenner bare Østberg fra reportasjer i Harstad Tidende og litt fra Stortinget, og mitt inntrykk er at han har gjort og gjør en god jobb for de eldre i Harstad. Så derfor er det for meg ubegripelig at Østberg føler seg provosert av kurstilbudet fra PF. Har han vært politiker for lenge? Er han virkelig general som føler seg som konge på haugen? På et lederkurs i Harstad for 10 -15 år siden fortalte en professor at han hadde tre læresetninger han ville lære oss. Det var 1 – å være ydmyk. Så snakket han om situasjoner hvor det var viktig at vi som ledere var ydmyke. Nummer 2 var å være ydmyk og jammen var også det tredje å være ydmyk.

Jeg syns også Harstad Tidenes journalist Turid Ingebrigtsen burde ha kontaktet PF sentralt eller tatt kontakt med noen av kursdeltakerne og fått deres synspunkt med i artikkelen. På meg virker det som et bestillingsverk fra Østberg.

Østberg sier at kurset kostet 3000 kr. Pensjonistforbundet sentralt betaler for to deltakere fra hver kommune, et medlem av eldrerådet og eldrerådets sekretær. Hvis kommunen ønsker å melde på flere, kostet det 3000 kr pr. deltaker.

Østberg sier bl.a. Vi er skolert og mange av oss har lang politisk erfaring. Det fikk meg til å tenke på hva vår folkekjære Erik Bye sa om politikere; «De har glemt at de er folkets tjenere. De tror de er blitt folkets herrer».