Harstad Tidende og lakseoppdrett

Her presenteres det som en «gladnyhet» at forskere finner mindre og mindre oppdrettslaks i vassdragene i Nordland samtidig som 78 prosent av vassdragene på landsbasis har lavt eller moderat innslag av oppdrettslaks mens 12 prosent har høyt innslag. Man skal ikke se bort fra at oppdretterne i Nordland har blitt flinkere til å ta vare på buskapen sin og at dette kan være årsaken…

Da jeg leste innslaget slo det meg at nå har jammen oppdrettsnæringen fått en representant i redaksjonen i HT. For litt senere kommer en påstand som kunne være klipt rett ut av oppdretternes svar på kritikk: «Produksjonen fra norsk oppdrettsnæring har det siste tiåret stått nokså stille. En av grunnene til dette, er at en liten, men høylytt forsamling oppdrettsmotstandere bruker enhver anledning til å kritisere og krisemaksimere.»

Jeg tilhører nok denne lille eksklusive forsamlingen som ikke lar oppdretterne i fred, og det er jeg faktisk stolt av! Men forsamlingen er ikke liten. Hva sier redaktøren om at Riksrevisjonen er med? De skrev i 2012 at norsk oppdrett slik den ble drevet, ikke var bærekraftig. Og hva sier han om at redaksjonene i Nordlys, Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Dagbladet, VG og for ikke å snakke om NRK brennpunkt alle sammen er med i kritikken av en næring som preges av lakselus, sykdom, rømninger og forurensning av havmiljøet? Sistemann ut er direktøren i Norsk Industri, Lier Hansen, som på Hardangerfjordseminaret fredag den 5. mai mente at næringens omdømme måtte forbedres ved at fornektelser og bortforklaringer måtte erstattes av en proaktiv holdning. En liten men høylytt forsamling? Og videre blir vi kalt «oppdrettsmotstandere». Egentlig er det frekt å skrive dette, for de aller fleste som skriver om næringen er nøye med å poengtere at de ikke er motstandere av oppdrettsnæringen som sådan. Det er oppdrett i åpne merder som er problemet med alt det fører med seg. Oppdrett i lukkede anlegg er akseptert og kommer nå over hele landet. Bare i vårt nærmiljø planlegges to store landbaserte anlegg, på Grøtavær og Andøya.

Årsaken til at produksjonen av laks har stagnert de siste årene skyldes ikke oppdrettsmotstanderne som redaktøren hevder. Det skyldes lakselusproblemene. I følge fiskeriminister Per Sandberg tar ikke Sjømat Norge «lusa på alvor i det hele tatt». Og han kan vel neppe klassifiseres som en høylytt oppdrettsmotstander!

Herr Redaktør, det går an å sette seg inn i saken før man kommenterer!