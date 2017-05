LESERINNLEGG: Vær en av våre hjertestartere

Ensomhet er farligere enn å røyke. Levekårsundersøkelsen som ser på ensomhet og dødelighet konkluderer med at risikoen for tidlig død som følge av ensomhet kan sammenlignes med det å røyke.

En av tre barn og unge mellom åtte og nitten år sliter med ensomhet. Det gjelder også eldre. De aller fleste unge i Norge har det bra, men mange strever med mobbing og for liten sosial støtte.

Om våren spirer ikke bare forventninger om lys, varme og gode sommeropplevelser. Det er alt for mange unge som ikke orker å leve lenger. Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden.

Rådet for psykisk helse mottar flere gaver for å bidra til bedre psykisk helse for alle. April og mai er de månedene i året hvor flest beløp doneres fra begravelser der unge mennesker har tatt livet sitt.

Det er triste brev å få. Innholdet krever handling. Filosofen og teologen Løgstrup sa «vi holder hverandres hjerter i våre hender» Det aller viktigste er å bry seg.

Det finnes mange muligheter til å være en venn, både som frivillig, som nabo og som klassekompis. Du er klok når du inkluderer gutten i gata eller jenta bak dataskjermen som ikke har noen.

Neste gang er det din tur. Da er du nede i dumpa og trenger nettverket til å dra deg tilbake til det som gir mening og håp. Altfor mange hjerter stopper. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe én.