LESERINNLEGG: Kommentar til Martin Henriksen

Såfremt man ønsker en saklig debatt, må man i det minste være saklig selv samt forstå hva man selv sier. Når «jeg og arbeiderpartiet» vil jobbe for ditt, bidra til datt og satse på ditto, er jo dette bare tomt prat uten substans – også kalt tåkeprat, som igjen bærer i seg en undervurdering av velgerne.

Døm selv (sitat fra Henriksens innlegg).

Vi vil:

Skape nye arbeidsplasser ved å støtte grundere og bidra til …..…..

Gjøre Norge til en ledende teknologinasjon ………

Jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv ……

Bygge kompetanse, livslang læring og …………..

Ha en systematisk satsing for å få unge i arbeid.

Utvikle et verdiskapingsprogram for havet ……

Tenk! Hva er sagt her? Hva er konkrete handlinger? Hvordan skal dette kunne bedømmes i ettertid?

Henriksen kritiserer økt ledighet under nåværende regjering – vel vitende om at 95% av ledigheten er relatert til en global «oljekrise» og at alle disse titusener av tapte arbeidsplasser ikke kan statsforvaltes til alternative arbeidsplasser over natten. «Høyre og Frp sin politikk virker ikke». Du verden.

Når Henriksen ikke forstår behovet for å stemple andre, hvorfor gjør han det selv og hvordan er det forenlig med Helga Pedersens appell om aktiv sverting av politiske motstandere? Har Ap`s medlemmer ulike spilleregler?

Til slutt. Når Henriksen nå tilkjennegir løsninger for et anstendig og trygt arbeidsliv, må det jo nødvendigvis omfatte begge sider i arbeidslivet som man jo selv først må kjenne og forstå. Jeg tillater meg derfor å spørre:

Hva er hans erfaringer som arbeidstaker? (før politikken)

Hva er hans erfaringer som arbeidsgiver?

Hvilke konkrete løsninger får vi presentert før valget? (Husk – her er mange dommere).

Om Henriksen ønsker å videreføre dialogen så får han gjøre det. Jeg avslutter min «synsing» i denne sammenheng med å peke på mitt opprinnelige innlegg:

Respekt er ikke gratisvare.