LESERINNLEGG: Stopp forfølgelsen av varslere

Humanistisk Ungdom krever at varsleres rettigheter blir ivaretatt, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Å beskytte varsleres rettssikkerhet er en grunnleggende nødvendighet i et moderne demokrati. Likevel ser vi alt for sjeldent at dette faktisk skjer i den virkelige verden.

En «varsler» er en person som varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold i privat eller offentlig sektor. I nyere tid har Edward Snowden blitt det mest kjente eksempelet på en varsler, etter at han lekket hemmelig informasjon om amerikanske myndigheters overvåkningskapasitet til offentligheten. Han blir fremdeles forfulgt etter å ha flyktet fra landet. Selv om forholdene Snowden varslet om brøt med internasjonale lover og menneskerettigheter, ønsker amerikanske myndigheter likevel å straffe ham som en landsforræder. Denne behandlingen er han ikke alene om. Sergei Magnitsky døde etter ha sittet et år i varetektsfengsel hos russisk politi, som også var de han hadde varslet om. Humanistisk Ungdom krever at varslere i møte med rettsvesenet blir behandlet i tråd med menneskerettighetene og etter universale rettsstatsprinsipper.

Det internasjonale samfunnet har blitt enige om å beskytte varslere. Både FN, Europarådet, EU og OECD har gitt føringer til sine medlemsland om å beskytte varslere og tilrettelegge juridisk for dette. Samtidig blir varslere fortsatt utsatt for grov urett. Varsleres rettigheter blir tilsynelatende tatt på alvor helt til det skjer i statens egen hage. Da ser vi ofte at alt som tidligere er sagt og bestemt overses. Denne prinsippløsheten er svært hemmende for det internasjonale samfunnet, og gjør situasjonen for varslere både uforutsigbar og livsfarlig.

Humanistisk Ungdom mener at menneskerettighetene må gjelde for alle til enhver tid i enhver situasjon. Dette gjelder også internasjonale avtaler der menneskerettighetene ligger til grunn. At stater velger å ikke følge sine menneskerettslige forpliktelser for å dekke til egne eller andres ugjerninger er uakseptabelt. Når man straffer et menneske for å belyse lovbrudd er det et direkte angrep på rettsstaten, og et forsøk på å hemme det opplyste demokratiet.

Humanistisk Ungdom krever at:

• Varslere i møte med rettsvesenet blir behandlet i tråd med menneskerettighetene og etter universale rettsstatsprinsipper.

• Norge og alle andre stater ivaretar varslere i tråd med deres internasjonale avtaler og løfter til samfunnet generelt.